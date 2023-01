Êtes-vous à jour de votre RC Pro pour 2023 ?

Une responsabilité civile professionnelle est une garantie qui ne doit pas être négligée pour l’année à venir. En cas de dommages, de fautes ou d’accidents, elle peut être une protection qui change la donne au cours de son activité. Vous avez peut-être déjà pu tenter plusieurs RC Pro et ne savez pas si les mêmes garanties s’appliqueront pour 2023. Est-ce qu’elle vous correspond toujours ? Est-elle encore d’actualité ?

Vérifiez la validité de votre contrat RC Pro

Si vous êtes déjà engagé auprès d’une assurance, il vous faut vérifier que tout soit en règle pour qu’aucune mauvaise surprise ne vous tombe dessus au mauvais moment. Comme tout contrat, une RC Pro détient une période de validité limitée d’1 an. Ainsi, une assurance obtenue le 5 janvier 2022 n’est plus valable à partir de cette même date de 2023. Vous vous retrouvez alors complètement découvert et vulnérable face aux aléas d’une activité professionnelle. On ne le rappellera jamais assez, mais une protection RC Pro est une bouée de sauvetage et la protection sur mesure de votre statut en cas de problèmes.

En général, l’attestation d’assurance RC professionnelle est un contrat qui vous est demandé dès lors que vous êtes embauché au sein d’une entreprise. Les employeurs sont rassurés de savoir que vous bénéficiez d’une protection et qu’ils n’y mettront pas de leur poche pour réparer des dommages ou indemniser la victime. Il est donc important d’être couvert.

Pour renouveler votre contrat d’assurance RC Pro, vous n’avez théoriquement rien à faire. En effet, ce type d’assurance suppose un contrat par tacite de reconduction, ce qui signifie qu’à défaut d’opposition d’une des parties, le contrat est automatiquement renouvelé. Cependant, vous n’êtes jamais trop prudent que de vérifier de votre plein gré plutôt que de parier à l’aveugle.

Il est possible qu’une nouvelle attestation vous soit adressée lors du renouvellement de votre contrat. Si vous n’avez rien reçu, mais que la date butoir est pourtant passée, prenez le temps d’y jeter un coup d’œil au cas où. Et dans le cas où, effectivement, vous devez renouveler votre RC Pro, demandez-vous si celle de l’année passée vous convient et si les offres qu’elle propose étaient adéquates à votre activité.

Comparez les prix pour une meilleure protection 2023

Chaque année, les assurances de responsabilité civile professionnelle que vous pouvez trouver sur le marché peuvent changer leurs prix, varier leurs offres et proposer de nouveaux services à la demande. Entre autres, rien n’est fixé dans le marbre tant que vous n’avez rien signé et c’est là que ça peut être intéressant. Si votre assurance 2022 ne couvrait pas ce dont vous aviez finalement besoin ou si votre situation actuelle a changé, il vous est possible de contracter une nouvelle offre avec, peut-être, de meilleures options pour vous protéger. Pour cela :

Contacter l’assureur de votre ancienne RC Pro. Satisfait de leurs services ? Demandez à votre conseiller d’établir un nouveau contrat en adaptant les critères à vos besoins.

Comparez les offres directement en ligne . Il existe des sites de comparaison d’assurance professionnelle. Ils sont gratuits et sans engagement.

Beaucoup d’agences telles que Hiscox proposent des garanties personnalisées à votre activité avec des contrats complets et sans franchise. Il peut être intéressant de prendre un point de vue neuf sur votre situation professionnelle et d’en parler à un conseiller pour être au mieux protégé.

Dans tous les cas, une RC Pro reste très recommandée – voire obligatoire pour certaines entreprises -. Être à jour dans ce genre de contrat est un devoir à prendre au sérieux alors ne perdez pas de temps en ce début d’année et vérifiez bien la date butoir de votre assurance en cas de problèmes.