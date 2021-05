‘Eternals’: Who are the Eternals, la dernière grande création de Jack Kirby pour Marvel qui saute désormais au cinéma

Ce lundi, nous avons commencé la semaine avec la bande-annonce du très attendu ‘Eternals’, le film dans lequel Chloé Zhao (‘Nomadland’), lauréate d’un Oscar, aborde l’une des parties « moins connues » (en ce sens qu’elles ne le sont pas) intégrer) de l’univers Marvel: les éternels, l’ancienne race terrestre qui protège l’humanité des déviants.

Les détails du film sont encore rares en termes d’intrigue, mais voilà, nous avons quarante-cinq ans de bandes dessinées (elles ont été créées en 1976) pour savoir exactement ce que sont ces nouveaux héros? de Marvel et, surtout, comment ils sont sortis de l’esprit du roi de la bande dessinée lui-même.

Un artiste obsédé par la mythologie

Dans les années soixante, le prolifique Jack Kirby avait de grands projets. Ce qui ne veut pas dire qu’il pourrait les réaliser. Nous avons déjà parlé il n’y a pas longtemps, sur la base de l’apparition de Darkseid dans « Zack Snyder’s Justice League », de la façon dont la flamme d’émotion de la vibrante Marvel des années 60 brûlait lentement le roi de la bande dessinée.

Non seulement à cause de problèmes de contrats et de paternité (l’auteur acceptait modérément le corporatisme) mais aussi parce qu’il se sentait quelque peu trahi et laissé de côté dans une maison d’édition qui avait contribué à faire revivre et à créer des personnages de superstar. Et cela comprenait le fait qu’ils ne l’ont pas laissé faire ce qu’il voulait. Il voulait sa prochaine grande série, ses grands projets … et la réponse était toujours « on verra ».

Kirby était absolument obsédé par la mythologie. Dès qu’il a pu, un dieu s’est faufilé dans la tradition croissante des super-héros de Timely (« Mercure au 20e siècle » était son premier emploi) et plus tard dans Marvel. Notoirement, surtout, le «Journey into Mystery» avec les aventures de Thor était son domaine de prédilection.

Non seulement l’auteur explorait sa mythologie et ses légendes bien-aimées, mais aussi les aventures spatiales étaient courantes, consolidant une impressionnante cosmologie merveilleuse. Et de ces poudres sont sorties deux des plus grandes créations Kirby des années 70. Une pour DC et une pour Marvel.

L’histoire est connue: Jack Kirby voulait faire un ragnarök, le crépuscule des dieux nordiques, et à partir de là, commencez un nouveau chapitre des dieux nordiques à partir de zéro. Cela ne pouvait pas être. L’auteur a attrapé ses fournitures de dessin et est apparu au bureau de DC avec ses nouveaux dieux. Un nouveau panthéon d’êtres cosmiques avec un combat du bien et du mal qui a un champ de bataille sur Terre.

Après l’annulation de ses collections DC, Kirby est retourné à Marvel avec la promesse qu’il pourrait faire tout ce qu’il voulait et éditer lui-même – juste à un moment où la structure éditoriale était plus complexe qu’il y a des années. et il y eut «Los Eternos». Titre définitif qui aurait « Le retour des dieux », une synthèse d’idées et de questions que l’auteur faisait depuis des décennies.

C’est facile, peut-être trop trouver à première vue des parallèles et des références entre ‘Los Eternos’ et de nombreuses autres créations de l’artiste. Sans aller plus loin, le fait qu’il ait été publié très peu de temps après l’événement Quart Monde a permis de nombreuses comparaisons. Avec son amour pour la mythologie devant, cela semblait le résultat de la mise dans un shaker de ces nouveaux dieux, Inhumans, des histoires de Galactus et de Thor, et de l’adaptation qu’il faisait à l’époque de «2001: A Space Odyssey».





L’inspiration extérieure la plus claire était, bien sûr, l’œuvre d’Erich von Däniken l’un des plus grands vulgarisateurs de l’idée que les grands présages de l’Antiquité étaient des œuvres extraterrestres, ce qu’il exposa longuement dans « Memories of the future » (« Erinnerungen an die Zukunft »), d’une grande popularité et vogue dans les années 70.

Jouant avec toutes ces idées, Jack Kirby a conçu un panthéon de «dieux» entre mésoaméricain et gréco-romain. Quelque êtres construits à l’aube de l’humanité par une race de navigation des étoiles connue sous le nom de Célestes.

Trois courses

À partir des singes, celui connu comme le premier hôte a créé (ou a évolué) trois espèces différentes: l’humanité que nous connaissons tous; les déviants, un envoi raté de monstres qui ont dominé l’humanité pendant des siècles; Oui les éternels, fils des dieux, immortels, qui levèrent bientôt les yeux vers les étoiles.





Ici, Kirby tirerait également les concepts judéo-chrétiens du bien et du mal comme le grand débat du monde et, en un clin d’œil, a cherché expliquer le grand déluge universel comme la punition des dieux / célestes vers les Déviants, devenus des tyrans despotiques qui ont soumis l’humanité.

Bien qu’ils soient considérés comme les défenseurs de la Terre et les ennemis jurés des déviants, les Éternels ont eu des moments de une politique de non-intervention claire, étant à lui-même dans son propre « Olympe » sans intervenir dans les affaires humaines … jusqu’à ce qu’ils soient obligés de le faire.

Dans la série originale de «Los Eternos», nous avons non seulement vu les origines, mais l’arrivée dans «le présent» de la 4e hôte des célestes avec une mission de reconnaissance qui déterminerait le sort de ce laboratoire habité par des milliards de personnes appelé Terre.

Bien que la première bande dessinée n’ait pas duré longtemps (quelques années), les idées et les personnages de Kirby étaient si intéressants qu’ils ont continué à être utilisés par intermittence au cours des cinq dernières décennies. Nous montrant le riche arrière-plan des personnages, sa relation avec d’autres panthéons de dieux et avec d’autres entités cosmiques (Thanos, par exemple, est le fils des éclats éternels).

Sachant que Kevin Feige a assuré que le film couvre sept mille ans d’histoire, il sera intéressant de voir comment ils capturent certains des épisodes de l’histoire de cette race de «demi-dieux».