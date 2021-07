Les Eternels : Tout ce que vous devez savoir sur la saison 4

Depuis son annonce en 2018, les fans attendent avec impatience la sortie de Marvel’s Les Eternels , et l’attente est presque terminée. Sorti en novembre après avoir été retardé d’un an, Les Eternels introduira les humanoïdes immortels de Jack Kirby dans le MCU. Avec un casting de stars, Les Eternels cherche à recréer la magie des Gardiens de la Galaxie et à ouvrir la voie à davantage de films d’équipe de super-héros sans aucune préparation ou film solo avant eux (comme le reboot des Quatre Fantastiques et des X-Men). Avec Chloé Zhao, lauréate d’un Oscar, aux commandes du film, Les Eternels fera certainement partie des meilleures œuvres de Marvel. Les Eternels a publié son affiche officielle et sa première bande-annonce en mai, qui a été visionnée 77 millions de fois au cours des seules 24 premières heures. La date de sortie approchant, une autre bande-annonce sera bientôt diffusée, probablement à l’occasion de la sortie de Shang-Chi et la légende des dix anneaux en septembre.

Apparus en 1976, les Eternels sont une race d’humanoïdes génétiquement modifiés, créés par les tout-puissants Célestes pour défendre la Terre. Les Eternels partagent de nombreuses similitudes avec les New Gods de DC, plus populaires, tous deux créés par Jack Kirby. Les Eternels ne sont pas très populaires, même parmi les fans hardcore de Marvel, de sorte que tous les échanges de sexe et de race n’ont pas créé de fureur jusqu’à présent. Le manque de popularité permet également aux réalisateurs de prendre des libertés avec les sources, pour la plupart dépassées, et de les adapter à un public plus moderne. Le film présentera également les premiers super-héros handicapés et LGBTQ du MCU. Le scénariste de Good Omens et The Sandman, Neil Gaiman, s’est associé au dessinateur John Romita Jr. pour une mini-série sur Les Eternels en 2006. Il a contribué à réinventer les Eternels pour l’ère moderne, et le prochain film sera probablement influencé par le travail de Gaiman également. S’il n’y avait pas eu la crise sanitaire mondiale, nous aurions déjà eu Les Eternels , ainsi que quelques autres projets hollywoodiens à gros budget. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Voici ce que nous savons à ce jour sur Les Eternels de Marvel.

Chloé Zhao réalisera Les Eternels

Chloé Zhao, lauréate d’un Oscar, a été engagée pour réaliser le film en 2018. Elle était également l’une des favorites pour diriger le film Black Widow de Marvel. Fan depuis toujours de films fantastiques et de mangas, Zhao a promis un film captivant incorporant l’excentricité des œuvres de Kirby avec sa propre vision unique. Le producteur Kevin Feige a été époustouflé par le pitch de Zhao : « C’est un pitch absolument spectaculaire que Chloé a mis en place », faisant référence à sa présentation, « à propos d’une histoire tentaculaire très audacieuse et très ambitieuse de 7000 ans d’humanité et de notre place dans le cosmos. » Zhao a loué Marvel pour lui avoir accordé la liberté de réaliser Les Eternels comme elle le souhaitait.

« Ça a été une expérience tellement incroyable de travailler avec l’équipe de Marvel. Je veux être prudente en disant « ma vision », même si je veux que les gens sachent qu’ils ont soutenu ce que je voulais faire. Je veux que les gens le sachent. Mais je veux aussi m’assurer qu’ils savent que j’ai reçu le soutien de cette équipe incroyablement talentueuse, certains des artistes les plus talentueux du monde. Et c’est vraiment un village pour faire ce film, mais ils m’ont laissé diriger. Oui. »

Les Eternels : Un casting rempli de stars

Avec près d’une douzaine de stars d’Hollywood, le casting des Eternels est comparable à celui d’un film Avengers. Voici le casting du film.

Gemma Chan est Sersi, une Eternelle qui a la capacité de manipuler la matière. Elle se déguise en conservatrice de musée à l’époque actuelle. Selon le producteur Kevin Feige, Sersi est le personnage principal, et sa relation avec Ikaris et Dane Whitman (les personnages de Richard Madden et Kit Harington) sera un point majeur du film. Les Eternels marque la deuxième sortie de Chan dans le MCU, après avoir incarné Minn-Erva dans Captain Marvel.

Richard Madden est Ikaris, le chef tactique des Eternels, capable de voler et de projeter des rayons d’énergie cosmique depuis ses yeux. Il possède également une force surhumaine. La star de Game of Thrones est le co-leader aux côtés de Chan.

Angelina Jolie est Thena, une guerrière féroce qui peut former n’importe quelle arme en utilisant l’énergie cosmique. Elle et Gilgamesh ont tissé des liens étroits au fil des siècles.

Kit Harington est Dane Whitman, un descendant du premier chevalier noir, Sir Percy. Whitman est un humain qui devient Chevalier Noir et manie une puissante épée mystique appelée la Lame d’Ebène.

Kumail Nanjiani est Kingo, un Éternel capable de lancer des projectiles d’énergie cosmique depuis ses mains. Contrairement à la bande dessinée, où il était une star du cinéma japonais, Kingo est une célèbre star de Bollywood dans le film. Nanjiani a été complètement déchiqueté pour le rôle et a modelé sa performance et son apparence sur le John McClane de Bruce Willis et l’acteur de Bollywood Hrithik Roshan.

Salma Hayek est Ajak, le chef spirituel des Eternels, qui a le pouvoir de guérir. Ajak peut également communiquer avec les Célestes. Hayek l’a qualifiée de figure maternelle pour les Eternels.

Brian Tyree Henry incarne Phastos, un Éternel et un inventeur intelligent doté de pouvoirs cosmiques qui aide secrètement l’humanité à progresser sur le plan technologique. Il est le premier super-héros à être représenté comme étant gay dans un film du MCU.

Barry Keoghan est Druig, un Eternel et cousin d’Ikaris, qui peut utiliser l’énergie cosmique pour manipuler l’esprit des autres. Il n’est pas d’accord avec les interactions des Eternels avec les humains. Il serait le chef d’un culte dans le film.

Don Lee est Gilgamesh, l’Éternel le plus fort qui peut projeter un exosquelette d’énergie cosmique. Lui et Thena deviendront amants dans leur exil des autres Eternels.

Lia McHugh est Sprite, un Eternel qui peut générer des illusions. Elle a l’apparence d’une enfant de 12 ans, mais elle est plus forte et beaucoup plus âgée qu’elle n’y paraît.

Lauren Ridloff est Makkari, un Eternel qui possède une super vitesse d’origine cosmique. Ridloff joue le premier super-héros sourd dans un film du MCU. Makkari est également l’être le plus rapide de tout l’univers Marvel.

Ajak, Makkari et Sprite sont des versions interverties de leurs homologues des comics. Ozer Ercan jouera un contrebandier et Haaz Sleiman le mari de Phastos. Harish Patel, Gil Birmingham, Jashaun St. John et Zain Al Rafeea ont été choisis pour des rôles non divulgués.

Zhao a plaidé pour la diversité dans le film en disant…

« Je voulais qu’il reflète le monde dans lequel nous vivons. Mais je voulais aussi réunir un casting qui ressemble à un groupe d’inadaptés. Je ne voulais pas de sportifs. Je veux que vous repartiez à la fin du film sans vous dire : ‘Cette personne est de telle ethnie, de telle nationalité’. Non. Je veux que vous partiez en pensant : « C’est une famille. Vous ne pensez pas à ce qu’ils représentent. »

Pour l’instant, aucun personnage déjà existant du MCU n’apparaît dans le film. Le créateur de Thanos, Jim Starlin, a annoncé l’apparition du titan fou dans le film, ainsi qu’une autre de ses créations. Mais prenez cela avec un grain de sel car rien n’a encore été confirmé. Les Eternels présentera aux fans un monde et des personnages entièrement nouveaux.

Quelle est l’intrigue de Les Eternels ?

Marvel a publié le synopsis officiel de l’intrigue ainsi que la bande-annonce.

« Les Eternels de Marvel Studios met en scène une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans le Marvel Cinematic Universe, d’anciens aliens qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. À la suite des événements d’Avengers : Endgame, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se réunir contre le plus ancien ennemi de l’humanité, les Déviants. »

À l’exception du synopsis susmentionné, les autres détails de l’intrigue sont restés rares. Marvel se donne beaucoup de mal pour garder le secret sur l’intrigue de Les Eternels . Les acteurs, les réalisateurs, et même Feige lui-même ont été réticents à partager toute information critique sur l’histoire. Les fans s’attendaient à ce que la bande-annonce officielle en dise plus sur ces êtres mystérieux, mais malheureusement, ce n’est pas le cas. La seule information substantielle divulguée par la bande-annonce était que les Les Eternels ont traversé de nombreuses guerres, catastrophes, invasions extraterrestres, et même l’explosion de Thanos sans intervenir. La raison pour laquelle ces êtres puissants ignorent tout cela reste un mystère. Selon Asad Ayaz, responsable du marketing des Walt Disney Studios, il y a une raison pour laquelle la bande-annonce de Les Eternels était peu détaillée. Voici ce qu’il a déclaré à THR,

« Si vous avez vu la bande-annonce de Les Eternels, vous n’avez vraiment rien vu. C’est juste une introduction aux personnages et au ton. C’était un teasing très, très précoce. Nous avons encore beaucoup à faire à ce sujet. Nous serons très judicieux, car nous avons d’autres films et séries avant la sortie de Les Eternels . C’est un film si spécial avec de tous nouveaux personnages, et nous avons deux films Marvel avant cela. » Il a poursuivi : » Nous faisons en sorte que la façon dont les fans les vivent (les prochains films de Marvel) soit unique et spéciale et qu’ils n’aient pas l’impression d’avoir toutes ces propriétés Marvel différentes qui les frappent en même temps. »

Où étaient Les Eternels jusqu’à présent ?

Une question que ce sont posé tous ceux qui ont vu la bande-annonce. Vivre parmi les humains sous différents déguisements, c’est ce que font Les Eternels depuis leur arrivée sur Terre il y a 7000 ans. La bande-annonce nous a donné un aperçu des guerres anciennes, avec quelques Les Eternels essayant d’aider. Pourquoi se sont-ils arrêtés ? Ont-ils perdu la foi en l’humanité ? Pourquoi ont-ils vécu si longtemps parmi les humains sans les aider ? Ont-ils déjà combattu d’autres menaces extraterrestres ? Qu’est-ce qui pourrait bien les attirer maintenant ? Le prochain film fournira sûrement toutes ces réponses aux fans. Après la mort très émouvante de personnages bien-aimés dans la saga Infinity, les fans n’ont pas été amusés de voir Les Eternels se détendre et parler de Captain America à la table du dîner. Zhao et l’équipe ont intérêt à trouver une bonne raison dans le film pour expliquer l’absence de Les Eternels . Espérons que la raison ne soit pas l’amnésie, comme c’était le cas dans la bande dessinée de Gaiman, où le Sprite induisait une perte de mémoire chez Les Eternels . Certains fans ont également émis l’hypothèse qu’ils ont disparu avec l’explosion de Thanos. Espérons que le film fournira une explication meilleure et plus unique de la non-intervention de Les Eternels .

Les Déviants ne sont peut-être pas les seuls méchants dans Les Eternels !

Les produits dérivés du film ont révélé que le Déviant Kro est un antagoniste dans le film. Connu pour ses capacités de métamorphose, Kro est un chef de guerre impitoyable et le leader des Déviants. Selon une théorie populaire issue d’une fuite non confirmée, l’un des Eternels sera le méchant. Kro pourrait avoir pris la forme d’un Eternel, ou ce pourrait être autre chose. Mais si Kro est dans le film, le changement de forme sera impliqué. Un autre détail de la bande-annonce qui a échappé à de nombreux fans est l’introduction de Druig. Hayek, pendant sa voix off dans la bande-annonce, dit : « Au fil des ans, nous n’avons jamais interféré, jusqu’à maintenant. » Barry Keoghan apparaît à l’écran au moment où Hayek dit « jusqu’à maintenant ». Druig apparaît dans une forêt, la première bande-annonce montrait Les Eternels dans une forêt, et il y avait un plan de clignements d’yeux et de ratés de personnes aux yeux vides pointant des armes dans une forêt. Ça ne peut pas être une simple coïncidence. Aussi farfelu que cela puisse paraître, ces bandes-annonces prennent beaucoup de temps à réaliser et incluent toujours des œufs de Pâques ou d’autres références, et Marvel est connu pour ce type d’anticipation astucieuse. De plus, Druig a été dépeint comme un antagoniste dans les bandes dessinées. Il pourrait être la raison pour laquelle Les Eternels sortent de leur cachette. Le Chevalier Noir a également été un méchant dans les bandes dessinées, mais pas l’itération de Harington, Dane Whitman. Et même s’il l’était, il ne possède pas assez de pouvoirs pour être une menace si importante que tous Les Eternels doivent sortir de leur cachette pour l’arrêter. Soit Marvel cache un rebondissement du type Luke Skywalker dans Le Mandalorien, soit le méchant est quelqu’un que nous avons déjà vu. D’autres options sont possibles mais peu probables.

Où a été filmé la série Les Eternels ?

La première bande-annonce de Les Eternels a prouvé que Marvel ne plaisantait pas en affirmant que Chloé Zhao bénéficierait d’une liberté de création totale pour le tournage du film. La bande-annonce met en valeur le talent visuel de Chloé Zhao, avec de magnifiques plans larges sur fond de soleil. Les Eternels a été tourné en Angleterre, à Londres et Oxford, ainsi qu’aux îles Canaries. Le reste du film a été tourné aux studios de Pinewood, dans le Buckinghamshire. Kevin Feige a parlé à Variety de l’insistance de Zhao à tourner en extérieur.

« Ce dont elle parlait, c’était vraiment de se battre pour des lieux pratiques, pour des éléments pratiques – oui, dans un film qui est plein d’effets visuels et de personnages aux pouvoirs extraordinaires, mais en faisant autant que possible sur des lieux éloignés. Et cela commence à porter ses fruits visuellement immédiatement. » Il a ajouté : « Je me souviens que nous avons monté une petite bobine d’échantillon pour la montrer aux dirigeants de Disney. C’était tellement beau que je devais répéter : « Ça sort tout droit d’une caméra, il n’y a pas du tout de travail de VFX là-dedans ». Parce que c’était un magnifique coucher de soleil, avec des vagues parfaites et de la brume qui montait du rivage sur cette falaise géante – des choses vraiment, vraiment impressionnantes. »

Les commentaires de Kevin Feige ont reçu quelques critiques de la part des fans. On lui a reproché de faire toute une histoire des effets pratiques et des lieux réels. Comme si personne n’avait jamais adopté cette approche de la réalisation de films auparavant. La dépendance excessive de Marvel à l’égard des images de synthèse et son approche formelle de la réalisation de films ont également fait l’objet de la controverse « Le Marvel de Martin Scorsese n’est pas du cinéma ». Pourtant, c’est une bouffée d’air frais de voir Marvel essayer quelque chose de nouveau. Et à en juger par la bande-annonce, Zhao a fait bon usage de ce budget de 200 millions d’euros, car Les Eternels a l’air tout à fait époustouflant.

Une date de sortie pour Les Eternels ?

Le troisième volet de la phase 4 de Marvel, Les Eternels , sortira dans les salles du monde entier le 5 novembre 2021. Le film devait initialement sortir en novembre 2020 mais a été retardé à cause de la pandémie. Black Widow et Les Eternels étaient les seuls films Marvel censés sortir en 2020, mais les deux ont été décalés d’un an, avec Shang-Chi et la légende des dix anneaux qui sortira entre les deux. Un pari sûr puisque les salles ne sont pas encore ouvertes dans de nombreux pays, et que Black Widow sort deux ans après la dernière sortie en salle de Marvel, Spider-Man : Far From Home, Marvel veut jouer la sécurité et évaluer l’intérêt du public en premier. Si la série Les Eternels était sortie plus tôt, il y a des chances qu’elle n’aurait pas eu de succès. Avec un tout nouveau casting jouant des personnages que la plupart des gens ne connaissent pas, Les Eternels était un gros pari de la part de Marvel. Cela aurait pu avoir un sens dans un monde antérieur à l’ère de la distanciation sociale, avec Marvel surfant sur le succès de Endgame, mais comme nous le savons, beaucoup de choses ont changé depuis. Espérons que Black Widow et Shang-Chi aideront la plus grande franchise cinématographique du monde à retrouver son élan. Fast and Furious 9 et A Quiet Place qui relancent le box-office estival sont un autre bon signe pour le film. Néanmoins, il n’est pas prévu au-delà de juillet que les films produits par Disney sortent simultanément au cinéma et sur Disney+. Le film Jungle Cruise de Dwayne Johnson et Emily Blunt sera le dernier à le faire. Ne manquez pas de vous rendre dans les cinémas de votre région en novembre pour vivre une expérience purement cinématographique avec Les Eternels.

Qui d’autre a participé à la production de Les Eternels ?

Les nouveaux venus Ryan et Matthew K. Firpo ont écrit le scénario en 2018, en se concentrant sur l’histoire d’amour d’Ikaris et Sersi. Pendant le tournage, Zhao a apporté des contributions importantes au scénario, ce qui a conduit Firpos à obtenir un crédit d’histoire et Zhao à obtenir le crédit du scénario aux côtés de Patrick Burleigh. La direction de la photographie est assurée par Ben Davis, directeur de la photographie de longue date de Marvel qui a déjà tourné Doctor Strange, Avengers : Age of Ultron, Guardians of the Galaxy et Captain Marvel. Ramin Djawadi (Game of Thrones, Iron Man) assurera la musique de fond. Mieux connu pour avoir composé la musique de Game of Thrones, Djawadi est un compositeur très talentueux qui a composé la musique de films et de séries télévisées célèbres comme Westworld, Pacific Rim et Iron Man. Avec lui comme directeur musical, les fans peuvent s’attendre à un score épique pour Les Eternels . Les éditeurs sont Dylan Tichenor (Zero Dark Thirty) et Craig Wood (Les Gardiens de la Galaxie). Elle a fait l’éloge des éditeurs, les qualifiant d' »incroyables » et a décrit l’ensemble du processus comme une expérience d’apprentissage.

Quelle est la suite après Les Eternels ?

Chloé Zhao est en passe de devenir un nom connu de tous après avoir remporté un oscar et réalisé un film Marvel. Elle a déjà pas mal de pain sur la planche pour les années à venir avec le biopic de Bass Reeves et le film Dracula d’Universal. La pandémie de COVID-19 a perturbé le calendrier original de Marvel, et au moins 4,5 films et plusieurs émissions Disney+ sortiront par an à partir de maintenant. De plus, avec plusieurs projets en cours de développement, une suite directe à Les Eternels devra attendre au moins jusqu’en 2024. Les propriétés de la Fox étant également intégrées au MCU, il est possible que Les Eternels s’allient à d’autres personnages. Black Knight est devenu le chef des Avengers à un moment donné, et Sersi aussi a collaboré avec d’autres personnages de Marvel. Harington étant une star connue, il pourrait apparaître aux côtés des personnages préférés des fans du MCU. Après avoir joué pendant dix ans dans Game of Thrones, Marvel serait bien inspiré de miser sur cet acteur talentueux.