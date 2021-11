Eternals Star Kit Harington « ne peut pas dire » ce qui va suivre pour Dane Whitman

Éternels peut avoir mis en place un futur rôle pour Kit Harington dans le MCU, mais pour l’instant, il ne peut pas dire ce que cela pourrait être. Bien que son histoire ne soit pas vraiment explorée dans le film, le personnage de Dane Whitman a toute une histoire dans les bandes dessinées, ce qui signifie qu’il y a probablement beaucoup plus à venir pour Harington et Whitman, qui dans l’univers de la bande dessinée a l’honneur d’être le troisième itération du Black Knight, et il est très probable que nous en verrons davantage à l’écran au cours des prochaines années.

S’exprimant dans une interview exclusive avec Screen Rant, Harington a déclaré qu’il « espère qu’il y aura » plus à venir du voyage de son personnage après Éternels, mais il « ne peut pas vraiment parler » de ce qui attend Whitman. Dans le langage Marvel, cela se traduit généralement par « Je sais mais je suis soumis à des instructions strictes pour ne pas le mentionner ». Lorsqu’on lui a demandé, il a répondu : « Je ne peux pas vraiment parler des prochaines étapes du voyage de Dane. J’espère qu’il y en aura, et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai accepté le rôle. ça pourrait être vraiment excitant. Si vous êtes un fan de bandes dessinées, vous avez peut-être une idée de ce que c’est. Mais je n’en ai aucune idée pour le moment. C’est juste excitant de se plonger dans ce domaine. Ça va être une balade cool. «

Il s’agit donc certainement de « ne peut pas divulguer » plutôt que de « ne sait pas », et pour ceux qui ont vu le film, la scène post-crédit confirme à peu près qu’il a un rôle essentiel à jouer dans un proche avenir. futur. Pour ceux qui n’ont pas encore vu le film et qui veulent éviter SPOILERS, alors il est peut-être temps de renflouer cet article.

Dans la deuxième scène post-crédit – alias celle qui ne présente pas Harry Styles – une référence est faite à l’Ebony Blade, l’épée utilisée par le Black Knight, et il existe également des théories selon lesquelles une voix a entendu parler à Dane Whitman dans les derniers instants du film n’appartiennent à nul autre que le daywalker Blade, qui relierait la série à l’arrivée prochaine du vampire au MCU. Alors que Harington a déjà mentionné dans des interviews qu’il n’y a pas de feuille de route définie pour le temps de son personnage dans le MCU, on lui a promis qu’il y avait un « avenir intéressant pour le personnage » mais comme nous le savons, Marvel n’aime pas nécessairement mettre tout leurs plans pour alléger la pression des acteurs qui doivent garder trop de secrets.

Kit Harington n’a pas trop de temps d’écran dans Éternels, mais avec tant de choses déjà emballées, ce n’est pas surprenant. Marvel a toujours tendance à jouer de nouveaux personnages comme une histoire progressive et se déroulant, donc ne donnez jamais tout d’un coup et c’est certainement ainsi qu’ils ont joué Whitman.

Éternels est maintenant dans les salles de cinéma. Cette nouvelle nous vient de Screen Rant.

Sujets : Éternels