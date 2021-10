Eternals Star Kit Harington dit « Rien n’est certain » sur son avenir MCU

‘Tu ne sais rien Jon Snow.’ C’est du moins ce que l’ancien Game of Thrones Star Kit Harington parle de son avenir dans l’univers cinématographique Marvel. Harington dit que « rien n’est certain » quant à l’avenir de son personnage dans l’univers cinématographique à succès. Au moins une chose est sûre, cependant. Harington fera ses débuts au cinéma Marvel en Les éternels de Marvel quand le film fait ses débuts le 5 novembre.

Harington incarne Dane Whitman, qui dans le film est un simple humain et le partenaire romantique de Sersi surpuissant et immortel, interprété par Gemma Chan. L’homologue de la bande dessinée de Whitman utilise la lame d’ébène de la légende médiévale pour devenir le chevalier noir, mais dans Éternels, Whitman n’est ni chevalier, ni en possession de ladite lame maudite qui est connue pour rendre le porteur fou.

Le chevalier noir a fait ses débuts dans la bande dessinée en Les Vengeurs # 47 en 1967 et, bien qu’il soit un héros moins connu, a une longue et sanglante histoire en tant que membre des Avengers.

Harington a dit de son personnage dans Éternels dans une interview avec Variety, « Si je suis tout à fait honnête, je n’avais pas entendu parler du personnage. J’ai dû en quelque sorte lire sur lui et essayer de ne pas tomber trop de trous noirs sur Internet et juste voir ce que le les bases étaient. Mais l’essence du personnage et ses pouvoirs me semblent très intéressants. Dieu sait où ça va aller. Donc je ne sais pas, je ne peux pas prédire si, où, si n’importe où, ils prendront le personnage . Mais l’essentiel pour lui d’avoir quelque chose qui semble être maudit, j’ai pensé, avait beaucoup de viande à s’attaquer. «

Éternels peut ou non laisser un indice sur l’avenir de Dane dans le MCU, mais Harington note que « rien n’est certain » en raison de la nature de l’entreprise.

Harington a déclaré: « C’est la première chose que vous apprenez dans cette industrie. Il n’y a aucune certitude. Entrer avec n’importe quel sentiment que quelque chose est certain, c’est vous préparer à l’échec. Je suis vraiment par la règle que c’est le projet, c’est ce que je fais. Je le prends avec l’information qu’il y a un chemin et un avenir qui pourraient arriver. «

Harington est très familier avec l’incertitude depuis son époque Game of Thrones, bien sûr. La fin de la saison 5 s’est arrêtée avec son personnage, Jon Snow, poignardé et laissé pour mort par ses propres hommes de la Garde de Nuit. Tant d’incertitudes sont tombées autour du personnage de Jon Snow après ce point, à la fois pour les fans et pour Harington lui-même.

Bien qu’il y ait une incertitude sur ce que l’avenir réserve au personnage de Harington dans le MCU, le fait que Whitman soit l’intérêt amoureux de Sersi pour Éternels est un régal pour les fans des bandes dessinées Avengers des années 90, où le couple était un incontournable de la bande dessinée. Le producteur Nate More note que les graines ont été plantées pour plus, mais nous devrons attendre et voir où vont ces graines.

Avec Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan, Angelina Jolie et Kit Harington, Marvel’s Éternels ouvre uniquement dans les salles de cinéma le 5 novembre. Cela nous vient de Variety.

Sujets : Éternels