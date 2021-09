« Eternals » sera l’un des films les plus anciens du MCU.

L’attente de l’arrivée de « Eternals » sur grand écran est de plus en plus courte après une année entière de retard et après avoir officiellement mis fin à son processus de post-production tortueux, il a récemment été confirmé que le film aura un « PG-13 « aux États-Unis, équivalent à la note habituelle « B » dans certains pays d’Amérique latine.

Cela signifie que le film continuera dans la tradition de Marvel Studios en réalisant des films de grande action à l’écran dont la dose de violence est juste suffisante pour permettre au plus grand nombre de téléspectateurs d’en profiter, cependant, de nouvelles informations suggèrent qu’il sera également trouvé dans la liste des films les plus complets du vaste catalogue du MCU.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jason Momoa anticipe un meilleur film dans « Aquaman 2 »

Une nouvelle annonce dans le média russe Kino Metro a indiqué que le nouveau film réalisé par Chloe Zhao, lauréate de l’Oscar du meilleur réalisateur pour son travail dans « Nomadland », aura une durée totale de 156 minutes. C’est-à-dire deux heures et 36 minutes, se classant comme la troisième bande la plus longue du MCU.

« Eternals » n’a que quatre minutes de retard sur « Avengers: Infinity War ». Le film qui occupe toujours la position de plus vaste de la franchise Marvel Studios n’est rien de moins que « Avengers: Endgame », qui a duré trois heures et deux minutes.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Andy Serkis nomme « The Batman » comme un film spécial

Chloe Zhao a précédemment révélé que « Eternals » s’étend sur une période de milliers d’années dans son histoire, ainsi que pour révéler pourquoi ce groupe d’êtres immortels n’a pas interféré avec certains des événements importants du MCU tels que la bataille contre Thanos.

Zhao a souligné lors d’un récent entretien avec Total Film que le public comprendra l’absence des Eternals pendant tout ce temps, et combien il était difficile pour eux de ne pas pouvoir intervenir dans les menaces qui pèsent sur la terre en raison des instructions de n’apparaissent qu’au cas où les Deviants seraient impliqués. « Eternals » sortira en salles le 5 novembre.