Eternals : Salma Hayek est fascinée par la diversité au cinéma

L’actrice mexicaine Salma Hayek a partagé de nouveaux commentaires sur sa participation à « Eternals », un film dans lequel elle considère comme un véritable miracle d’avoir joué Ajak, chef spirituel de l’un des groupes de héros les plus divers et les plus différents de l’univers cinématographique de Marvel. est sur le point de se présenter sur grand écran.

Chloe Zhao, une réalisatrice qui a marqué l’histoire en étant la deuxième femme à remporter l’Oscar dans la catégorie « Meilleur réalisateur », est celle qui a personnellement choisi Hayek pour incarner la sage guérisseuse qui peut communiquer avec les Célestes, dans le cadre d’un distribution qui comprend Brian Tyree Henry dans le rôle de Phastos, le premier héros Marvel se présentera comme ouvertement gay dans le MCU, ainsi que Lauren Ridloff dans le rôle de Makkan, la première héroïne sourde de la franchise.

« C’est comme un choc. C’est plus que cool. Je pense que c’est un miracle », a commencé Hayek à propos de son rôle dans le film lors de son apparition dans The Kelly Clarkson Show. « J’aime être dans un film Marvel qui est complètement diversifié et très différent des autres. »

Hayek a également ajouté qu’elle se sentait très fière d’avoir été choisie par « la deuxième femme à remporter un Oscar en tant que réalisatrice ». L’actrice de 54 ans a précédemment commenté lors d’une conversation avec Entertainment Weekly qu’elle pensait initialement qu’elle serait appelée pour jouer une grand-mère dans le film, anticipant qu’elle jouerait un petit rôle dans la production.

Salma Hayek a déclaré qu’elle était très excitée de rencontrer les producteurs lorsqu’elle a été informée que Chloe Zhao serait la réalisatrice du film. Quant à Zhao, ce serait le leadership de Kevin Feige et la façon dont ils ont réinventé « Eternals » pour le MCU qui l’ont encouragé à accepter le projet.

« Ce sont des individus uniques, ratés et compliqués, tout comme vous et moi. C’est ce qui m’a attiré chez ces acteurs. C’est ce qui m’a attiré dans l’histoire de chacun des personnages », a commenté Zhao. Le film présentera des performances de Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan, Angelina Jolie, Kit Harrington et Gemma Chan. « Eternals » sortira en salles le 5 novembre.