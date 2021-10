Eternals : Salma Hayek a failli révéler les spoilers du film au Comic-Con

Le 5 novembre, après une année complète d’attente, Marvel Studios présentera enfin sur grand écran « Eternals », leur dernier opus de la phase 4 du MCU dans lequel ils présenteront le combat d’une race d’extraterrestres immortels contre la race. des Déviants, créatures monstrueuses qui menacent de mettre l’humanité en danger.

Le nouveau film de la réalisatrice oscarisée Chloe Zhao présente une distribution de classe mondiale, dont Gemma Chan, Richard Madden, Kit Harington, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Bran Tyree Henry, Lia McHugh, Lauren Ridloff et Salma Hayek, qui a avoué qu’elle était au bord des spoilers solaires de l’histoire lors de la présentation du film au Comic-Con en 2019.

Hayek joue une version alternative d’Ajak (qui est un homme dans les bandes dessinées). Parmi ses pouvoirs figurent la capacité de voler, de super forcer et de manipuler des molécules avec son esprit, ainsi que d’être le conduit par lequel elle et ses compagnons communiquent avec les Célestes, les êtres qui les ont créés, ainsi que de servir de chef de file du groupe. .

Lors de sa dernière apparition dans The Graham Norton Show, Salma Hayek a souligné qu’elle était dans les coulisses du Comic-Con 2019 lorsque Marvel a révélé son intention de porter « Eternals » sur grand écran, essayant de poser des questions à Zhao sur le script. , ce qui aurait fait l’objet de commentaires très bruyants à cause de la foule.

« Toute la situation était complètement surréaliste. Je lui parle et, tu sais, je suis mexicain, je parle fort. J’ai perdu ma voix à cause des interviews, mais sachez que je parle fort. Et je commence à lui demander des choses et elle dit ‘chut’ « , a déclaré Hayek.

Bien que les deux soient visiblement seuls, Zhao a fait remarquer à l’actrice que le script était secret et qu’il y avait des gens qui pouvaient les entendre derrière une porte voisine. Hayek a été intrigué par la nervosité du réalisateur, mais s’est vite rendu compte qu’elle avait raison. Le film sera le premier de l’actrice mexicaine dans le MCU.