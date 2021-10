Eternals Runtime confirme le deuxième film le plus long du MCU, et il pourrait être plus long

Éternels la réalisatrice Chloé Zhao a encore taquiné la portée épique de son prochain film Marvel, confirmant que la rumeur d’exécution de 156 minutes (2 heures et 36 minutes) est en effet correcte, ce qui rend Éternels l’un des plus longs épisodes de Marvel Cinematic Universe. « Cela pourrait être plus long ! a ajouté le cinéaste. « Vous savez, c’est dix personnages, les Célestes et 7000 ans. Il se passe beaucoup de choses. » En fait, en l’état, Éternels est le deuxième plus long film MCU à ce jour, juste derrière Avengers : Fin de partie, qui a chronométré à 181 minutes stupéfiantes. Derrière Éternels est Guerre de l’infini, qui a une durée d’exécution importante de 149 minutes et 7 minutes de moins que la prochaine épopée du MCU.

Un temps d’exécution aussi copieux est logique compte tenu de la quantité de terrain que le Éternels doit couvrir. Non seulement le film approfondira plus que jamais le côté cosmique largement mystérieux du MCU, mais il présentera également au public la toute nouvelle équipe de super-héros de la franchise. « Nous aimons les appeler les super-héros originaux de la Terre », a expliqué Zhao. « Donc, ils ont reçu l’ordre de rester sur la touche une fois que les Déviants seraient partis pour permettre aux humains de se développer et de progresser de la manière dont nous étions censés … et cela nous a finalement conduits à quelqu’un comme Tony [Stark]. Donc, ils ont toujours existé dans l’ombre… on ne sait jamais où ils pourraient réapparaître. »

Un récent communiqué de presse de Disney a également révélé que Éternels racontera deux histoires sur deux périodes très distinctes, chaque histoire jetant sans aucun doute une lumière bien nécessaire sur le fonctionnement interne de l’équipe titulaire, et pourquoi ils ont soudainement décidé de se faire connaître du monde entier. « L’histoire se déroule sur deux périodes. Une histoire se déroule dans le passé lorsqu’ils fonctionnaient comme une équipe formidable et une unité familiale proche. La deuxième histoire est dans le présent, lorsque le groupe s’est fracturé et s’est séparé, content de vivre parmi les humains, se cachant à la vue de tous », indique le communiqué de presse. « La menace dominante des Déviants, qui menace une fois de plus l’existence de l’humanité, signifie que les Éternels doivent mettre leurs différences de côté et se regrouper. » Avec tout cela en tête, on se demande si 156 minutes suffiront même…

Éternels reprend après les événements de l’événement à succès de bande dessinée de 2019 Avengers: Endgame. Entrez dans les Éternels, une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui sont arrivés sur terre il y a des milliers d’années et qui protègent les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants.

Écrit et réalisé par la cinéaste oscarisée Chloé Zhao, avec Patrick Burleigh contribuant également au scénario, Éternels met en vedette un ensemble épique comprenant l’icône de Hollwood Angelina Jolie dans le rôle de la féroce guerrière éternelle, Thena, Richard Madden dans le rôle d’Ikaris, le chef tactique des Éternels, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, un Éternel qui peut tirer des projectiles d’énergie cosmique de ses mains, Lauren Ridloff comme Makkari, un Eternal avec le don de la super-vitesse, Brian Tyree Henry comme Phastos, qui pose la super-intelligence, Salma Hayek comme Ajak, le chef des Eternals, et Don Lee comme Gilgamesh, l’Eternel le plus fort.

Éternels devrait sortir aux États-Unis le 5 novembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Fandango.

