Eternals pourrait sortir sur Disney + selon Kevin Feige

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a fait allusion à une possible sortie de Disney + pour le prochain film MCU Éternels. A la question de savoir si « les fans regardent #Eternals à la maison ou au cinéma? » Feige a répondu par une réponse généralement vague, suggérant que le studio s’envole quelque peu lorsqu’il s’agit de publier des plans et qu’il se pliera et se balancera selon la situation actuelle.

Les fans regarderont-ils #Éternels à la maison ou au cinéma ? « Je pense qu’un théâtre serait ma préférence et Chloé [Zhao]la préférence de. Nous verrons où nous irons avec ça », explique Kevin Feige. https://t.co/Tgq3Td0b9lpic.twitter.com/GyCIz04kjs – Variété (@Variety) 17 août 2021

« Je pense qu’un théâtre serait ma préférence et [Eternals director] Chloe [Zhao’s] préférence, » Kevin Feige a déclaré lorsqu’on lui a posé des questions sur une sortie Disney + pour le film, avant d’ajouter un teasing, « Nous verrons où nous allons avec. »

Au cours de la dernière année et quel que soit le nombre de mois (le temps signifie-t-il encore quelque chose ?), le monde a été plongé dans la tourmente. Constamment à l’arrêt, même la centrale d’Hollywood a été affectée par les circonstances actuelles, l’industrie se penchant fortement sur le streaming afin de faire entrer ses films dans les maisons des gens au milieu des fermetures de cinéma. Marvel Studios est l’un de ces studios, et tandis que leur prochain versement MCU Shang-Chi et la légende des dix anneaux est une sortie exclusive en salles, Feige a maintenant laissé entendre que les choses pourraient rapidement changer à l’avenir, même dès la prochaine aventure cosmique, Éternels.

Plusieurs grands studios ont considérablement modifié leurs stratégies de sortie dans les circonstances actuelles, mais jusqu’à présent, Marvel Studios n’a sorti qu’un seul long métrage théâtral sur Disney +, Veuve noire, à des résultats mitigés. Alors que le film a connu du succès sur la plate-forme de streaming, il a été poursuivi par la star principale Scarlett Johansson, qui a allégué que Disney avait rompu son contrat en ce qui concerne les bonus traditionnels au box-office.

Il y a eu une nouvelle controverse de Disney concernant le prochain versement MCU, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, le PDG de Disney, Bob Chapek, qualifiant la sortie du film d' »expérience intéressante », des mots qui n’ont pas été respectés par l’acteur principal Simu Liu. L’expérience en question fait référence à Shang-Chi et la légende des dix anneaux étant le premier projet de Marvel à sortir dans le cadre de la nouvelle fenêtre théâtrale de 45 jours, ce qui pourrait avoir un effet néfaste sur les recettes au box-office, en particulier avec le public toujours nerveux à l’idée de retourner au cinéma.

Quoi que Marvel Studios décide de la date de sortie de Éternels arrive, Kevin Feige est convaincu que ce sera le bon en disant: « J’aime les films. J’aime aller au cinéma », a-t-il ajouté. « J’adore faire des films que les gens peuvent voir ensemble dans un environnement partagé dans un cinéma. Pour nous, c’est de cela qu’il s’agit. La sortie hybride peut aussi être bonne – vous voulez que les clients aient le choix. Dans ce cas, le choix est dans cinémas pendant 45 jours. Voici ce que je sais : il y a un week-end d’ouverture, et vous pouvez aller voir un film.

Réalisé par la cinéaste oscarisée Chloé Zhao, Éternels présentera au public les personnages principaux, une race extraterrestre immortelle créée par les Célestes qui ont vécu secrètement sur Terre pendant plus de 7 000 ans, qui doivent maintenant se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants. Éternels devrait actuellement sortir aux États-Unis le 5 novembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU, bien qu’il y ait eu récemment des rumeurs concernant un autre retard. Cela nous vient de Variété.

Sujets : Éternels, Disney Plus