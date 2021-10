Eternals obtient une critique bombardée par des trolls homophobes sur IMDb

Le prochain blockbuster, Marvel Studios’ Éternels, présente un super-héros ouvertement gay et l’attente de la communauté LGBTQ+ est élevée, notamment en raison de l’introduction de Phastos, de son mari et du fils du couple. Cependant, il est clair que tout le monde ne ressent pas la même chose à propos d’une plus grande représentation dans l’univers cinématographique Marvel. Comme rapporté pour la première fois par The Direct, les trolls homophobes sont déjà en pleine force, bombardant le Éternels Page IMDb avec des critiques axées sur le contenu queer du film juste une semaine avant la sortie du film en salles.

Suite aux événements de 2019 Avengers : Fin de partie, les Éternels présentera une nouvelle équipe de super-héros au MCU, un groupe d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. Mais lorsque leur plus ancien ennemi, les Déviants, arrivent sur Terre, les Éternels sont forcés de sortir de l’ombre. Éternels la réalisatrice Chloé Zhao a réuni un casting de stars, dont Gemma Chan dans le rôle de Sersi qui aime les humains, Richard Madden dans le tout-puissant Ikaris, Lia McHugh dans le Sprite obsédé par l’illusion, Kumail Nanjiani dans le rôle de la star de Bollywood Kingo, Lauren Ridloff dans le rôle du premier héros sourd du MCU Makkari, Barry Keoghan en tant que rebelle Druig, Don Lee en tant que puissant Gilgamesh, Brian Tyree Henry en tant qu’inventeur gay Phastos, Salma Hayek en tant que chef spirituel de l’équipe Ajak et Angelina Jolie en tant que guerrière Thena, avec Kit Harington en tant que Dane Whitman, le futur chevalier noir.

Dans Éternels, Phastos est marié à un autre homme et le couple a un enfant ensemble. Le film marque le premier personnage gay majeur dans un long métrage de Marvel Studios. Mais n’achetez pas le battage médiatique, cela s’est déjà produit dans les films Marvel, bien que sans succès (rappelez-vous le Fin du jeu débâcle), ainsi que dans des propriétés précédemment détenues par Fox comme Dead Pool, qui présente la relation étrange entre Negasonic Teenage Warhead de Brianna Hildebrand et Yukio de Shioli Kutsuna. Cela étant dit, le premier baiser queer dans un grand film de Marvel Studios est quelque chose à célébrer, pas à troll.

En février 2020, Éternels L’acteur Haaz Sleiman, sorti en 2017, a révélé à quel point il était important pour lui en tant qu’acteur de faire partie du premier couple ouvertement gay de Marvel :

« Oh, oui, absolument, et c’est un baiser magnifique et très émouvant. Tout le monde a pleuré sur le plateau. Pour moi, c’est très important de montrer à quel point une famille homosexuelle peut être belle et aimante. Brian Tyree Henry est un acteur tellement formidable et a tellement apporté beauté dans cette partie, et à un moment donné, j’ai vu un enfant dans ses yeux, et je pense qu’il est important que le monde se souvienne que nous, dans la communauté queer, étions tous des enfants à un moment donné. Nous oublions cela parce que nous sommes toujours représentés comme sexuel ou rebelle. Nous oublions de nous connecter sur cette partie humaine. «

De nombreux fans ont ouvertement embrassé l’inclusion d’un super-héros gay à l’écran et attendent avec impatience le baiser queer promis depuis longtemps dans un film Marvel. Cependant, tout comme le « review bombardement » qui s’est produit avec Capitaine Marvel en 2019, le Éternels La page IMDb est inondée de critiques négatives de personnes qui n’auraient pas encore pu voir le film. Mais pour les trolls anti-Marvel en colère, qui ont une idée différente de l’importance de la représentation à l’écran, ils n’ont pas besoin de voir le film pour protester contre l’inclusion de personnages queer à l’écran, et ils ont consulté la page de révision IMDb pour exprimer leur homophobie.

Les manifestants anti-LGBTQ+ « critiquent le bombardement » du film sur IMDb. Selon The Direct, environ 450 avis une étoile ont été publiés sur le Éternels page IMDb, malgré le fait que le film n’est pas encore sorti. Avant la colère Éternels les critiques ont été supprimées d’IMDb, Pink News a rédigé un résumé de certains des messages maintenant supprimés sur la page IMDb. Un troll anti-progrès qui, rappelons-le, n’a pas vu le film, a écrit: « Si réveillé et médiocre recevait une médaille, cela gagnerait. Allez Marvel, c’était bon marché même pour vous. »

Un autre troll posté sur le Éternels page IMDb que le film est « sucky » et que Marvel essayait simplement de « cocher toutes les cases réveillées d’Hollywood », en incluant un personnage queer. Depuis que le film de Marvel Studios a mis à jour les Eternals à partir de la distribution entièrement blanche de héros écrits par Jack Kirby, le critique de trolls a ajouté: « Totalement méconnaissable dans les bandes dessinées. Ne gaspillez pas votre argent, cela n’en vaut pas la peine. » Il convient de noter que Kirby, Stan Lee et d’autres membres du Marvel Bullpen ont toujours encouragé plus de diversité, pas moins.

IMDb a depuis décidé de supprimer complètement les messages négatifs, invoquant le fait qu’il n’y avait aucun moyen que les critiques aient pu voir le film. Le site Web a ajouté que la plupart des critiques semblaient se concentrer sur la représentation queer à l’écran, et non sur la qualité du film lui-même, qui a jusqu’à présent reçu des critiques mitigées de la part des critiques. Mais avec une entreprise connue pour ne pas faire ce qu’il faut (comme inclure plus de représentation à l’écran) parce qu’elle suscite trop de controverse, les fans queer craignent à juste titre que cela ne sonne le glas de la future représentation LGBTQ+ dans les films Marvel. Un utilisateur de Twitter déçu a déclaré : « J’espère que cela n’empêchera pas Marvel d’inclure plus de personnages LGBTQ+ à l’avenir. »

j’espère que cela n’empêchera pas Marvel d’inclure plus de personnages lgbt à l’avenir – Félix Wood (@felixw1) 27 octobre 2021

Kevin Feige et Nate Moore sont les producteurs de Éternels, avec Victoria Alonso, Louis D’Esposito et Kevin de la Noy en tant que producteurs exécutifs. Également sur le film, Ryan Firpo et Kaz Firpo, qui ont écrit l’histoire à l’écran, et Patrick Burleigh, qui a écrit le scénario, avec Zhao, Firpo et Firpo. Éternels arrive en salles le 5 novembre 2021. Cette histoire nous vient de The Direct avec des détails supplémentaires de Pink News.

