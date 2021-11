Eternals obtient la toute première note pourrie du MCU

Éternels est devenu le premier film « pourri » de Marvel Cinematic Universe et, au moment d’écrire ces lignes, il se situe à 53% sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes. Cela devait finir par arriver, mais c’est toujours un peu décevant. Jusqu’à présent, la production de Marvel a été de 25 pour 25, chaque film remportant le symbole de la tomate rouge, et certains atteignant même l’emblème convoité de « frais certifié ». Éternels mais a malheureusement mis fin à la tendance avec une grande tache verte maintenant assise contre son nom.

« Une épopée ambitieuse de super-héros qui monte aussi souvent qu’elle se tend, Eternals emmène le MCU dans de nouvelles directions intrigantes – et parfois déroutantes », lit-on dans le consensus critique du site. La note de la tranche MCU ralentit depuis plusieurs jours maintenant, et bien qu’elle se soit maintenue à environ 60% la plupart du temps depuis sa sortie, les chiffres ont diminué au-delà du point de fraîcheur et dans le royaume redouté du pourri. Jusqu’à présent, les sorties les moins bien notées du MCU étaient Thor: Le Monde des Ténèbres à 66% suivi de L’incroyable Hulk à 67%, mais malheureusement, Éternels a émergé comme une sortie beaucoup plus conflictuelle que quiconque ne s’y attendait vraiment.

Éternels présente une toute nouvelle facette du déjà vaste univers cinématographique Marvel, reprenant à la suite des événements de l’événement blockbuster de bande dessinée de 2019, Avengers : Fin de partie. Entrez dans les Éternels, une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui sont arrivés sur terre il y a des milliers d’années et qui protègent les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants.

Malgré les critiques, Éternels devrait être félicité pour avoir amassé un ensemble épique, qui comprend Angelina Jolie comme la féroce guerrière éternelle, Thena, Richard Madden comme Ikaris, le chef tactique des Eternals, Kumail Nanjiani comme Kingo, un éternel qui peut tirer des projectiles d’énergie cosmique de ses mains, Lauren Ridloff comme Makkari, un éternel avec le don de la super-vitesse, Brian Tyree Henry comme Phastos, qui pose la super-intelligence, Salma Hayek comme Ajak, le chef des Eternals, et Don Lee comme Gilgamesh, le plus fort Éternel. Le film sera dirigé par Gemma Chan dans le rôle de Sersi, un éternel empathique avec un lien étroit avec les humains et la Terre, qui peut manipuler la matière inanimée, avec la star de Game of Thrones Kit Harington dans le rôle de Dane Whitman, un humain qui deviendra le super-héros connu sous le nom de Black Knight.

Alors qu’il y avait déjà eu des rumeurs d’une suite à Éternels, le producteur Nate Moore a maintenant tempéré les attentes de suivi en disant: « Ce n’est pas quelque chose qui est indispensable. » S’adressant au Toronto Sun la semaine dernière, il a ajouté: « De toute évidence, nous avons des idées sur l’endroit où nous pourrions aller, mais il n’y a pas de règle absolue où nous devons avoir trois de ces choses et c’est la première. »

Bien sûr, Rotten Tomatoes n’est pas la solution ultime, et vous pourrez bientôt juger de l’origine de Éternels pour vous-même lorsque le film Marvel sortira en salles aux États-Unis le 5 novembre, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de Rotten Tomatoes.

Sujets : Éternels