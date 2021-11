Eternals : le réalisateur parle du soutien de Disney à une scène intime

Après les événements survenus dans « Avengers: Endgame », un groupe d’extraterrestres immortels qui ont vécu parmi les humains menant une bataille secrète contre une race connue sous le nom de « Deviants » doit se rencontrer pour éviter la fin cataclysmique de l’humanité. C’est la prémisse derrière « Eternals », le nouveau film MCU.

Le film est réalisé par Chloe Zhao, une cinéaste qui, grâce à son travail sur « Nomadland », s’est imposée comme la deuxième femme de l’histoire de l’académie à recevoir le prix du « Meilleur réalisateur » depuis Kathryn Bigelow avec « The Hurt Locker ». » en 2010.

Marvel Studios s’est efforcé de maintenir sa franchise en tant que produit approprié pour toute la famille, de sorte que ses fans n’ont pas tardé à souligner le manque d’intimité entre ses personnages ou le refus même de présenter un baiser entre intérêts amoureux. « Eternals » n’est pas seulement le premier à présenter ouvertement un personnage principal, mais il a également la marque d’être le premier à présenter une séquence de sexe au sein de l’intrigue.

A noter que la séquence est filmée de telle manière qu’elle ne présente pas d’images trop explicites pour correspondre aux paramètres de la classification PG-13, mais l’intimité entre Ikaris (Richard Madden) et Sersi (Gemma Chan) est là. Ce serait la romance séculaire entre les deux qui jouerait un rôle important dans l’histoire.

Fait intéressant, on pourrait penser que les dirigeants de Disney seraient totalement contre la présentation d’une séquence comme celle-ci via Marvel, qu’elle soit explicite ou non. Cependant, lors d’une conversation avec The Hollywood Reporter, Zhao assure que c’est elle qui avait des doutes sur l’ajout de ladite séquence, et c’est l’équipe de Disney qui a présenté son soutien.

Zhao a déclaré que puisqu’il s’agit d’une histoire d’amour qui s’étend sur des millénaires, il ne semblait pas naturel de ne pas inclure de scène intime, et c’était quelque chose sur quoi l’équipe de production s’était mise d’accord. En le présentant aux dirigeants de Disney, ils ont réagi en déclarant qu’il s’agissait d' »un beau spectacle d’amour », en raison des performances de Chan et Madden et de la façon dont la scène se déroule dans le film.

« Eternals » a également présenté une grande importance dans la diversité de son casting, ne comptant pas seulement avec son premier protagoniste ouvertement gay. L’un de ses personnages est sourd et muet, il communique donc par la langue des signes avec les autres. Un geste qui a été pris dans le bon sens en termes de représentation sur grand écran.