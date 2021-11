Eternals interdits dans les pays du Golfe, Angelina Jolie félicite Marvel pour avoir refusé de couper des scènes

Du bombardement de la revue IMDB à l’annonce de Marvel selon laquelle ils ne couperaient pas de scènes offensant des pays où l’homosexualité est illégale ou ne suit pas ses croyances religieuses, et aux critiques en chute libre, Éternels est contre tout cela le jour de son ouverture aujourd’hui. Lors d’une table ronde avec la presse, à laquelle news.com.au a assisté, Angelina Jolie, qui incarne Thena, une guerrière éternelle, a répondu aux pays du Golfe interdisant le film.

L’Arabie saoudite, le Koweït et le Qatar avaient interdit le film en raison de son contenu gay. Angelina Jolie dit: « Je suis triste pour [those audiences]. Et je suis fier que Marvel ait refusé de couper ces scènes. Je ne comprends toujours pas comment nous vivons dans un monde d’aujourd’hui où il y a encore [people who] ne verrait pas la famille de Phastos et la beauté de cette relation et de cet amour. Comment quelqu’un est en colère à ce sujet, menacé par cela, ne l’approuve pas ou ne l’apprécie pas, c’est l’ignorant. »

Brian Tyree Henry, qui incarne Phastos, le premier super-héros ouvertement gay de Marvel, montrant sa famille, son partenaire et leur fils, partage le premier baiser homosexuel à l’écran de Marvel avec l’acteur Haaz Sleiman. Sleiman a exprimé son sentiment de faire partie de ce moment historique. » Oh, oui, absolument, et c’est un baiser magnifique et très émouvant. Tout le monde a pleuré sur le plateau. Pour moi, c’est très important de montrer à quel point une famille homosexuelle peut être belle et aimante. Brian Tyree Henry est un acteur tellement formidable et a apporté tellement de beauté dans cette partie, et à un moment donné, j’ai vu un enfant dans ses yeux, et je pense qu’il est important que le monde se souvienne que nous, dans la communauté queer, étions tous des enfants à un moment donné. Nous oublions cela parce que nous sommes toujours décrits comme sexuels ou rebelles. Nous oublions de nous connecter sur cette partie humaine. «

Éternels La réalisatrice Chloe Zhao a parlé le mois dernier du montage du film par Marvel pour s’adapter au public conservateur, déclarant : « Je ne connais pas tous les détails, mais je pense que des discussions ont eu lieu et il y a un grand désir de merveille et moi-même – nous en avons parlé – pour ne pas changer le montage du film. Doigts croisés. »

Elle a exaucé son souhait, car Marvel soutient leur film, malgré les réticences, non seulement de la part des critiques, mais de nations entières. Alors que certains partis ont pris le contrecoup comme un signe d’homophobie, la plupart des critiques figurant dans des publications du New York Times au Chicago Tribune ne sont pas mises en scène par la famille de Phastos ou le baiser.

Christy Lemire à rogerebert.com a fait écho à ce que de nombreux critiques loués avaient à dire. « C’est, en bref, un peu le bordel. C’est aussi – et je ne saurais trop insister là-dessus – 2 heures et 37 minutes. Et pourtant, parce que la distribution talentueuse et éclectique est si énorme et qu’il faut tellement construire le monde , Éternels se sent finalement pressé et insatisfaisant. La mythologie ici est à la fois dense et souvent stupide, le film s’arrêtant autour d’une heure pour une décharge d’informations étendue. À la fin, vous ne savez peut-être toujours pas ce qui se passe, mais vous ne vous en souciez peut-être pas non plus. »

En chute libre à 50% sur Rotten Tomatoes au moment de l’impression, contre 53% hier, il semble que les opinions soient également partagées. Qu’une seule façon de le savoir! Éternels est dans les salles aujourd’hui.

