Eternals Helmer Chloe Zhao dirige-t-il le film Star Wars de Kevin Feige?

Nous pourrions voir Chloé Zhao entrer dans le Guerres des étoiles univers. Tout récemment, le nouveau film Éternels créée dans les salles, marquant la dernière sortie de la Pays nomade réalisateur. Le film étant maintenant diffusé sur grand écran, de nouvelles rumeurs ont émergé via One Take News selon lesquelles Zhao est soit « très proche » de signer, soit a déjà signé, pour diriger un nouveau Guerres des étoiles film pour Kevin Feige. La nouvelle non confirmée n’a pas été officiellement abordée par Zhao ou Marvel pour le moment.

Bien que cela ne soit pas encore vérifié, l’idée que Chloé Zhao dirige potentiellement le film de Feige Guerres des étoiles le film a beaucoup de sens. Zhao a été très ouverte sur son désir de diriger un Guerres des étoiles film si on en a l’occasion, même en parler récemment lors de la promotion Éternels. Dans une interview avec The Playlist le mois dernier, Zhao a déclaré qu’elle dirigerait le Guerres des étoiles film que Feige développe, et elle a dit qu’il « ferait tout ce que Kevin me demanderait de faire ».

Dans une interview séparée avec Uproxx, Zhao a ajouté: « Écoutez, j’aurai de la chance si je joue dans l’univers Star Wars. Mais, comme vous le savez, encore une fois, tout comme le MCU, l’univers est si grand avec tant de des personnages incroyables. Et je pense que si jamais j’en ai l’occasion, ce doit être la bonne histoire, le bon personnage. »

Nous savons aussi que Kevin Feige a fait l’éloge de Chloé Zhao, ce qui lui a valu le poste de réalisatrice Éternels. Par Rolling Stone, Feige a décrit le pitch du cinéaste pour Éternels comme le meilleur qu’il ait jamais entendu. Ces discussions ont également convaincu Feige que Zhao avait beaucoup d’autres choses à offrir en dehors de Éternels, ce qui aurait également pu conduire à d’autres discussions sur la venue de Zhao pour diriger un Guerres des étoiles projet.

« Non seulement [Zhao] faire des films remarquables, petits et personnels d’une manière remarquable, petite et personnelle, mais elle pense en termes grandioses, cosmiques, gigantesques, qui correspondent parfaitement à ce que nous voulions faire. Éternels est une très grande histoire qui s’étend sur plusieurs millénaires. Et elle vient de l’avoir », a déclaré Feige.

Une annonce officielle quant à savoir qui dirigera Kevin Feige Guerres des étoiles le film n’a pas été fait, bien que le scénariste ait été précédemment révélé. Michael Waldron, dont les crédits d’écriture incluent Loki et la suite à venir Docteur Strange dans le multivers de la folie, est à bord pour écrire le Guerres des étoiles scénario. Aucun détail n’a encore été annoncé sur l’intrigue ou sur les personnages potentiels de la Guerres des étoiles univers qui pourrait apparaître.

Ce projet est séparé d’un autre Guerres des étoiles film en développement qui a déjà son réalisateur. Taika Waititi envisage également de diriger une Guerres des étoiles film utilisant un scénario qu’il co-écrit avec Krysty Wilson-Cairns. Pendant ce temps, plusieurs nouveaux projets de l’univers seront également développés pour le petit écran avec plus Guerres des étoiles montre en direction de Disney +. Cela comprend une autre saison de Le Mandalorien, qui est maintenant en production, ainsi que des émissions dérivées comme Le livre de Boba Fett, qui vient de sortir une nouvelle bande-annonce. Les rumeurs de la réalisation de Zhao Guerres des étoiles venez nous de One Take News.

Sujets : Guerres des étoiles, Éternels