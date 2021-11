Eternals : grâce à Makkari, les consultations sur la langue des signes ont considérablement augmenté

merveille

Le film réalisé par Chloe Zhao a une semaine dans les salles. Mettant en vedette des personnalités comme Angelina Jolie, Richard Madden et Kit Harington, elle a eu un grand impact sur le public sur l’une de ses actrices moins connues.

© DisneyMakkari, joué par Lauren Ridloff.

Avec la nécessité d’amener de nouveaux super-héros au Univers cinématographique Marvel (MCU), Éternels elle avait besoin de s’appuyer sur des visages familiers pour être plus attrayante pour le public. L’expérience de mettre des acteurs moins connus avait déjà été utilisée dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux, et c’était maintenant le temps de chercher des paris sûrs. Ainsi, des noms comme ceux de Angelina Jolie, Richard Madden et Kit harington.

Une semaine après sa première, avec le film le moins bien noté de toute la série de MCU Sur Rotten Tomatoes, une excellente nouvelle est arrivée pour le studio. Éternels réussi à augmenter radicalement les consultations sur la langue des signes. C’est que, l’un de ses protagonistes, Makkari (Lauren Ridloff), est sourd et communique avec ses compagnons par des signes.

Selon un rapport présenté par L’indépendant, les recherches autour de la langue des signes ont augmenté de 250 %. C’était via l’application Prépaiement, qui est utilisé pour apprendre des langues, où de nombreux utilisateurs ont recherché des connaissances sur la langue des signes « pour commencer ». La croissance s’est produite au cours des 12 derniers mois.

Aussi, l’actrice Ridloff Il est également devenu l’un des plus recherchés grâce à Éternels. Le film a fait augmenter de 550% les recherches sur l’artiste. Avant de faire partie du MCU, l’actrice était dans plus de 50 épisodes de Les morts qui marchent et pourrait également être vu dans le film nominé pour oscar Le son du métal, Protagonisée par Riz Ahmed.

L’avenir du MCU avec les spoilers Eternals

Pour ceux qui n’ont pas encore vu Éternels et que vous voulez préserver le mystère, il est temps de laisser la note. Ceux qui ont déjà vu le film et sont restés jusqu’à la fin du générique, où il n’y avait pas une mais deux scènes post-crédit, savent que le studio a confirmé que « Éternels ils reviendront ». En ce sens, la suite n’a pas encore été officiellement confirmée, mais c’est une façon de le faire.

De plus, le film a servi à présenter Éros, le frère de Thanos, qui sera interprété par Harry Styles. L’ancien membre de One Direction aurait signé un contrat pour réaliser jusqu’à cinq films de la saga et a été l’une des sensations sur Internet ces derniers jours, avec des fans complètement excités d’avoir son apparition dans le MCU.

