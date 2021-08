Eternals fait quelque chose de vraiment différent dans le kit de réclamation MCU Harington

Depuis Veuve noire a lancé la phase quatre du MCU, il semble que le train en marche Marvel ait constamment produit des taquineries pour de plus en plus de leurs films à venir, dont beaucoup auraient déjà été dans les cinémas sans la pandémie de Covid. Parmi les plus grands et les plus attendus se trouve Éternels, avec son boîtier d’ensemble, son intrigue mystérieuse et son échelle épique, et Kit Harington a partagé, de la manière habituelle et discrète de Marvel, des informations sur le film et son personnage de Black Knight. Il a particulièrement évoqué le récit mentionné précédemment selon lequel le film fera quelque chose qui n’a jamais été vu auparavant dans le MCU.

« Je suis un grand fan du MCU. Alors quand ils frappent, c’est très excitant », Kit Harington mentionné. « Le personnage, je ne vais pas expliquer pourquoi il m’intéresse, car c’est plus que ce que ma vie vaut la peine de vous dire. Mais ce qui m’intéressait dans cette pièce, c’est qu’elle était dirigée par Chloe Zhao. Je l’ai rencontrée et lui ai parlé et j’ai été tellement impressionné par elle. Le casting était en quelque sorte phénoménal, varié et diversifié. On aurait dit qu’ils faisaient quelque chose de vraiment différent avec ce film. Je ne peux pas vous en dire grand-chose, mais nous l’avons filmé avant la pandémie. . Et ça sort enfin, c’était un peu frustrant qu’il ait été tellement repoussé. Mais maintenant, je vais continuer et faire de la presse pour ça bientôt et c’est vraiment excitant. «

Le casting d’Eternals est le plus grand de tous les films d’origine Marvel, car contrairement à de nombreuses histoires similaires, celui-ci ne présente pas un seul personnage central comme Iron Man ou Captain America, même le Gardiens de la Galaxiele groupe de ne s’approche pas de Éternels avec sa liste comprenant, ainsi que Kit Harington, Richard Madden, Gemma Chan, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Ma Dong-seok et Lia McHugh.

Disney a également révélé que contrairement à des Veuve noire,Éternels sera une sortie uniquement en salles, voyant l’ordre des choses restauré à la suite des sorties simultanées de nombreux films post-pandémiques. Bien qu’il y ait encore des doutes sur l’impact des futurs pics de Covid sur les sorties vers septembre et octobre, il semble que Disney mise sur que tout ira bien en novembre pour Éternels se débrouiller sur grand écran sans la sauvegarde de Premier Access de Disney +.

Bien qu’il n’y ait toujours pas grand-chose à dire sur Éternels, il y a une énorme attente sur le film pour fournir un sens de l’orientation pour la phase quatre du MCU, venant à l’arrière de Shang-Chi et les événements de Loki. La première bande-annonce a battu des records avec son nombre de visionnages, et bien qu’elle soit intentionnellement vague, elle a créé le battage médiatique pour le film qui ne continuera que maintenant que nous avons eu Veuve noire et plusieurs séries dérivées de Disney + élargissant l’univers. Avec autant de possibilités maintenant ouvertes grâce au multivers, nous ne pouvons qu’attendre et voir comment cela a un impact Éternels quand il arrivera dans les salles le 5 novembre 2021. Cette nouvelle arrive de ComicBook.com.

