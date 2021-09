Eternals et Spider-Man: loin de chez soi se produisent simultanément dans la chronologie du MCU

Jusqu’au point de Avengers : Fin de partie, l’univers cinématographique Marvel était une affaire assez linéaire, et à l’exception des goûts de Capitaine Marvel, il ne faisait aucun doute que les films se sont déroulés dans un ordre chronologique presque parfait. Il y a eu le Blip, puis est venu le multivers, et maintenant la place de chaque nouveau film dans la chronologie, à la fois en termes d’endroit et de moment, est presque aussi spéculée que l’intrigue et les personnages eux-mêmes.

C’est exactement la même chose avec Éternels, et bien qu’il y ait eu des extraits sonores de la part des personnes impliquées que l’histoire s’étendra sur des millénaires, il a également été confirmé dans la bande-annonce finale que l’action principale aura lieu après le Blip, alors que le mot se réconcilie encore avec le retour de milliers de personnes. Maintenant, une nouvelle information qui place Éternels aux côtés d’un autre film Marvel, il y a une théorie intrigante.

Comme nous le savons, il arrive parfois que les films Marvel comportent des événements qui se déroulent simultanément avec d’autres scénarios d’autres films du MCU, et il semble que Éternels se déroule en même temps que les événements de Spider-Man : loin de chez soi, et cela est parfaitement logique. Les détails ont été partagés par le producteur Nate Moore qui a expliqué au magazine Empire la place du nouveau film dans la chronologie actuelle de Marvel.

« À peu près en même temps que Spider-Man : loin de chez soi, avec le monde qui se remet de l’attaque de Thanos et le retour de la moitié de la population », a-t-il déclaré. Comme nous le savons, Spider-Man : loin de chez soi / occupe actuellement la place la plus avancée dans la chronologie en ce qui concerne les films et depuis Loin de la maison arrivé dans les cinémas post Fin du jeu, c’est le seul marqueur par lequel tous les autres films pourraient être évalués. Considérant Spider-Man : Pas de chemin à la maison reprend apparemment son histoire directement à partir des scènes finales de Loin de la maison, alors il était toujours probable que Éternels se déroulerait à peu près à la même époque, c’est le seul film qui reste à arriver avant Pas de chemin à la maisonsortie de décembre.

Jusqu’à présent dans la phase quatre, à l’exception de Veuve noire, qui se déroule pour la plupart juste après les événements de Guerre civile à part sa scène post-crédit, les films et les émissions de télévision ont tous été tournés après la défaite de Thanos. WandaVision a traité les retombées de la Scarlett Witch après avoir perdu Vision face au Mad Titan et livré à un endroit où elle sera récupérée par Docteur étrange dans le multivers de la folie. Faucon et le soldat de l’hiver suivi une période très similaire. Loki a vu le dieu de la malice retiré de son évasion de Endgame et conduit à un point qui mène à nouveau à la prochaine sortie du docteur Strange ou à peu près.

On a alors Shang-Chi, qui n’a pas trop de croisement avec l’existant MCU événements, mais se déroule à nouveau à peu près « aujourd’hui », et nous avons Hawkeye qui arrive vers la fin de l’année qui se trouvera également dans la même zone. Considérant qu’il y a eu un saut de cinq ans entre Guerre de l’infini et Fin du jeu, il semble qu’au moment où la phase quatre touche à sa fin, nous avons presque rattrapé l’année 2023 lorsque Fin du jeu a eu lieu. C’est presque comme si Marvel avait un plan.

Éternels devrait actuellement arriver dans les salles le 5 novembre, et avec Shang-Chi bien au box-office, il ne semble pas que cela soit sur le point de changer.

