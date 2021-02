Eternals est un gros risque pour Marvel, déclare la réalisatrice Chloe Zhao

Le prochain film MCU Éternels est sur le point d’introduire un nouvel ensemble de personnages issus des bandes dessinées. Nomadland la réalisatrice Chloé Zhao avait été engagée pour diriger le projet. Dans une récente interview, Zhao a expliqué le grand risque pris par Marvel Studios. Éternels en la laissant tourner les scènes d’action sur place plutôt que sur une scène sonore devant un écran vert comme c’est leur pratique habituelle.

La référence de Zhao aux bandes dessinées manga est intéressante car elles ont un style très distinct des bandes dessinées occidentales traditionnelles. Dans une précédente interview, Chloé Zhao avait cité Le revenant comme une autre source d’inspiration majeure pour Éternels lorsqu’il s’agissait de filmer les scènes d’action sur place.

«Je pense que pour les séquences d’action, sur lesquelles j’ai passé un si bon moment à travailler avec une équipe aussi formidable, je voulais beaucoup faire référence à The Revenant. The Revenant est un film que j’aime tellement. Et je pense que nous regardé The Revenant tant de fois, à chaque réunion lorsque nous arrivons à nos séquences d’action parce que la plupart de ces séquences sont tournées sur place. Et j’adore à quel point vous ressentez le tiret et les séquences dans The Revenant. C’est vraiment un film qui nous aspirons. Et Marvel a vraiment, vraiment soutenu cette idée et l’a vraiment acceptée. «