Eternals Enemies, les déviants révélés dans un concept art divulgué

Après beaucoup de secret, nous avons maintenant notre premier aperçu détaillé des Deviants, les méchants monstres et ennemis jurés de Marvel’s Éternels. Si vous souhaitez éviter d’apercevoir les Déviants, alors s’il vous plaît, détournez le regard maintenant. Bien que cela soit déclaré, vous passerez à côté d’un art conceptuel époustouflant qui parvient à créer un mélange merveilleusement bizarre de terrifiant et de loufoque.

Créés par les Célestes, les Deviants sont une race créée avec un ADN déstabilisé qui s’est rapidement exprimé en diverses mutations. Devenus connus sous le nom de The Changing People, ils ont été contraints de se cacher, finissant par faire la guerre à leurs homologues, The Eternals. Ces conceptions d’art conceptuel ressemblent à ce que nous avons vu dans le passé, avec l’une des images semblant être le seigneur de guerre Deviant, Kro, qui pourrait devenir non seulement une menace majeure pour les Eternals, mais le MCU dans son ensemble.

Eternals présentera au public une toute nouvelle facette de l’univers cinématographique Marvel et reprendra après les événements de l’événement à succès de la bande dessinée de l’année dernière, Avengers : Fin de partie. Entrez dans les Éternels, une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui sont arrivés sur terre il y a des milliers d’années et qui protègent les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants.

Éternels est écrit et réalisé par la cinéaste oscarisée Chloé Zhao, avec Patrick Burleigh contribuant également au scénario. Avec un casting épique dont l’icône de Hollwood Angelina Jolie dans le rôle de la féroce Éternel guerrier, Thena, Richard Madden comme Ikaris, le chef tactique des Eternals, Kumail Nanjiani comme Kingo, un Eternal qui peut tirer des projectiles d’énergie cosmique de ses mains, Lauren Ridloff comme Makkari, un Eternal avec le don de la super-vitesse, Brian Tyree Henry comme Phastos, qui pose la super-intelligence, Salma Hayek comme Ajak, le chef des Eternals, et Don Lee comme Gilgamesh, l’Eternal le plus fort, le film devrait être loin de manquer de performances remarquables.

Zhao a révélé que Éternels sera fortement influencé par les œuvres emblématiques du dessinateur de bandes dessinées Jack Kirby en disant: « Jack Kirby et son imagination, son travail incroyable, en sont vraiment le fondement. » Le cinéaste a également taquiné l’introduction de nombreux nouveaux éléments dans le MCU, avec Éternels devrait apporter de nouvelles traditions Marvel dans la franchise et ouvrir plus que jamais les possibilités cosmiques. »[You can look forward to] apprendre à connaître un groupe de nouveaux héros, tomber amoureux d’eux et explorer une nouvelle mythologie », a-t-elle déclaré. « C’est une nouvelle aventure. Ça va être bon. J’en suis fier, et je suis très fier du casting. J’ai hâte que tout le monde le voie. »

Après plusieurs retards, Éternels devrait maintenant sortir en salles le 5 novembre 2021. Le film n’est qu’un des nombreux projets intrigants à l’horizon Marvel, dont chacun apportera de grands changements au MCU, y compris le prequel Veuve noire, et les suites Thor: Love and Thunder, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange dans le multivers de la folie, Les merveilles, et Panthère noire : Wakanda pour toujours. Cela nous vient grâce à Utilisateur de Twitter Universo Eternals.

Sujets : Éternels