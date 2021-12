Eternals devrait être diffusé sur Disney + en janvier

Aujourd’hui, Disney+ a annoncé que Marvel Studios Éternels, l’un des plus grands films de l’année, commencera à être diffusé exclusivement sur Disney + le 12 janvier 2022. La toute nouvelle équipe de super-héros de Marvel Cinematic Universe a mené le public du théâtre dans un voyage passionnant s’étalant sur des milliers d’années, et maintenant le Éternels apportent toute l’action, le spectacle et le frisson de Marvel Studios à Disney +.

Éternels rejoint 13 autres films Marvel Cinematic Universe désormais diffusés en IMAX Enhanced sur Disney +, ce qui offre aux abonnés plus d’image avec un rapport hauteur/largeur étendu pour une expérience de visionnage immersive à la maison (la disponibilité du contenu varie selon la région). IMAX Enhanced introduit le streaming et les avancées technologiques qui apportent la puissance d’IMAX à Disney+. Pour la première fois à la maison, les abonnés Disney+ peuvent diffuser une sélection de films Marvel Cinematic Universe dans le format d’image étendu d’IMAX, accessible sur tous les appareils pris en charge par Disney+. Veuillez noter que les autres fonctionnalités et fonctionnalités IMAX Enhanced ne sont actuellement pas disponibles sur Disney+.

Marvel Studios Éternels suit un groupe de héros d’au-delà des étoiles qui avaient protégé la Terre depuis l’aube de l’homme. Lorsque des créatures monstrueuses appelées les Déviants, longtemps considérées comme perdues dans l’histoire, reviennent mystérieusement, les Éternels sont obligés de se réunir pour défendre à nouveau l’humanité.

La distribution exceptionnelle comprend Gemma Chan en tant que Sersi amoureux de l’humanité, Richard Madden en tant que tout-puissant Ikaris, Kumail Nanjiani en tant que Kingo au pouvoir cosmique, Lia McHugh en tant que Sprite éternellement jeune et vieille âme, Brian Tyree Henry en tant qu’inventeur intelligent Phastos , Lauren Ridloff dans le rôle de Makkari ultra-rapide, Barry Keoghan dans le rôle du solitaire Druig, Don Lee dans le rôle du puissant Gilgamesh, avec Kit Harington dans le rôle de Dane Whitman, avec Salma Hayek dans le rôle de chef sage et spirituel Ajak, et Angelina Jolie dans le rôle de la féroce guerrière Thena .

Chloé Zhao réalise le film, et Kevin Feige et Nate Moore sont les producteurs, avec Louis D’Esposito, Victoria Alonso et Kevin de la Noy en tant que producteurs exécutifs. L’histoire à l’écran est de Ryan Firpo & Kaz Firpo, et le scénario est de Chloé Zhao et Chloé Zhao & Patrick Burleigh et Ryan Firpo & Kaz Firpo.

Éternels a connu un succès au box-office malgré la réception initiale du film. Depuis cette semaine, Éternels a rapporté 157,8 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, et 228 millions de dollars dans d’autres territoires, pour un total mondial de 385,8 millions de dollars. Victoria Alonso, directrice de Marvel Studios, s’est félicitée des commentaires en déclarant: « Nous avons essayé de les réveiller et parfois les critiques ne sont pas avec nous. C’est OK. C’est OK. Nous vous remercions d’être un critique. Nous vous remercions d’avoir écrit à notre sujet. Et les fans décideront. La diversité et l’inclusion ne sont pas un jeu politique pour nous. C’est une responsabilité à 100% parce que vous n’obtenez pas le succès mondial que nous avons donné à la Walt Disney Company sans le soutien des gens du monde entier de tous les types d’humains qui existent. »

Profitez Éternels, l’un des plus gros films de l’année, disponible en streaming exclusivement sur Disney+ le 12 janvier 2022.





