Eternals dépasse 300 millions de dollars au box-office mondial malgré des critiques « pourries »

de Marvel Éternels n’en est qu’à sa troisième semaine de sortie, mais est déjà en train de devenir l’une des cinq meilleures sorties de films nationaux de l’année après avoir dépassé la barre des 300 millions de dollars au box-office mondial, ce qui en fait le septième plus gros chiffre d’affaires américain de 2021 juste derrière la finale de Bond longtemps retardée de Daniel Craig, Pas le temps de mourir. Bien que les critiques et certaines critiques du public aient été moins que spectaculaires, il faudra clairement beaucoup plus qu’un peu de mauvaise publicité pour faire dérailler le train Marvel, qui semble continuer à avancer.

Éternels était l’une des entités inconnues de la phase 4 du MCU, avec sa distribution de nouveaux personnages, des Célestes galactiques et apparemment très peu de liens avec tout ce qui a précédé l’histoire de Marvel. Cependant, le patron de Marvel Studio, Kevin Feige, avait déjà annoncé que cette phase concernait de nouveaux départs, et il ne s’était certainement pas trompé en ce qui concerne Éternels. Avec un énorme casting de Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Angelina Jolie, Don Lee, et même une apparition de Harry Styles, mettant autant de personnages à l’écran dans un film n’est pas une mince affaire, mais cela signifie également que l’histoire bouge constamment pour leur donner à tous le même temps d’écran.

Le film a actuellement la note la plus basse de tous les films Marvel sur Rotten Tomatoes, y compris le très décrié Thor: Le Monde des Ténèbres, mais cela ne semble pas avoir fait de différence pour les fans de l’univers cinématographique qui continue de croître et de s’étendre comme rien d’autre n’a jamais été vu dans l’histoire des cinémas. Avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison se dirigeant vers décembre et cherchant à terminer l’année avec un méga-hit pour Feige and Co., c’est presque comme si les théâtres revenaient très rapidement à quelque chose comme la normalité. Les tarifs de Spidey au box-office seront le plus grand indicateur de la volonté du public de revenir pour l’expérience sur grand écran au cours des derniers mois.

En ce qui concerne les chiffres au box-office de Éternels, le film a dépassé 120 millions de dollars au niveau national et a dépassé le véhicule Ryan Reynolds gars libre, qui a été publié en août, et Pas le temps de mourir qui est arrivé début octobre. Avec la sortie finale de Bond de Daniel Craig maintenant disponible sur version numérique et tirant un profit supplémentaire minime au box-office, Éternels va facilement le reprendre pour revendiquer la sixième place sur la plus grande liste de films nationaux de l’année et pourrait grimper encore plus haut dans un graphique qui a été dominé par le monde Marvel.

Bien qu’il y a deux ans, Marvel chantait Spider-Man : loin de chez soi, qui vient de lancer sa deuxième bande-annonce, franchissant la barre du milliard de dollars, une première pour un film de Spider-Man, en termes post-pandémiques, 300 millions de dollars sont presque l’équivalent actuel étant donné que seuls 10 films ont jusqu’à présent rapporté plus de 100 millions de dollars aux États-Unis Quand nous voyons un film se rapprocher des chiffres pré-pandémiques, personne ne le sait, et bien que cela se produise à un moment donné, pour l’instant, le simple fait d’avoir la possibilité de voir ces films sur grand écran suffit à certains.

