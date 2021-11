Eternals confirme l’existence de l’univers DC au sein du MCU

Si vous n’avez pas vu le nouveau film Éternels cependant, sachez que cet article contient des informations sur le film, il y a donc SPOILERS devant. Au déchaînement des fans de Marvel en ligne, qui n’auraient jamais pu s’y attendre, le dernier film de Marvel, Éternels, mentionne directement l’univers DC, connu pour être les deux plus grandes sociétés du monde des super-héros de la bande dessinée, même de nos jours. Bien que ce ne soit pas la première mention de l’univers DC dans l’univers Marvel, techniquement, avec Fox’s Deadpool 2mettant en vedette une scène où Deadpool, un personnage de Marvel, dont les droits sont restés avec Fox avant l’acquisition de Fox par Disney, qui possède également Marvel, dit « Je suis Batman ». Avec Batman étant, bien sûr, l’un des super-héros les plus emblématiques de tous les temps, il a été joué pour rire et s’amuser.

Similaire est le cas avec Éternels. Après la sortie de la première bande-annonce, montrant Ikaris de Richard Madden volant et tirant des lasers de ses yeux, les fans sur Twitter n’ont pas tardé à le surnommer « Marvel’s Superman ». À leur insu, c’était déjà une blague jouée dans Éternels, où le fils de Phastos et Ben (joué par Brian Tyree Henry et Haaz Sleiman, respectivement), Jack (joué par Esai Daniel Cross) remarque la similitude entre les deux et en voyant Ikaris, s’exclame: « Papa! C’est Superman. » Ceci est rencontré par Ikaris, qui reconnaît la similitude, mais répond avec humour: « Je ne porte pas de cape. »

Cependant, ce n’était pas la seule mention de l’univers DC, étonnamment. L’autre mention de l’univers DC, concerne Batman, où Ringo (interprété par le comédien-acteur Kumail Nanjiani), une star de Bollywood à propulsion cosmique, présente son assistant et ami Karun aux Eternals, qui a répondu qu’il était « comme Alfred. » Dans une récente interview, la réalisatrice Chloe Zhao a longuement parlé des scènes, sur lesquelles les fans ont hâte d’en savoir plus, citant les mentions des personnages en hommage à la mythologie dont les personnages sont une itération. Elle a même appelé Ikaris, « l’interprétation de cette mythologie ».

Les fans ont souligné que si ces scènes signifiaient que l’univers DC existait depuis longtemps dans l’univers Marvel, il s’agissait de la première mention concrète d’eux. La réalisatrice Chloe Zhao, qui vient de remporter l’Oscar du meilleur réalisateur pour son film, « Nomadland », a déclaré que même si les personnages existent dans des univers séparés, « Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas rendre hommage et passer un bon moment avec ces iconiques que nous aimons tous tellement. » Cela découle d’une longue lignée de ruptures mondiales et de plaisanteries, à commencer par les bandes dessinées elles-mêmes, lorsque Jack Kirby et Stan Lee se mentionnaient dans les pages de bandes dessinées.

Cependant, la question plus profonde demeure, qu’avec l’existence de la Guerres des étoiles Univers dans Captain America : guerre civile, et maintenant l’univers DC dans Éternels, Est-ce que l’univers Marvel existe dans l’univers cinématographique Marvel ? Nous ne connaîtrons peut-être jamais la réponse. Cependant, ces dialogues révolutionnaires joués comme des blagues sont devenus quelque peu courants ces dernières années, avec 2018 Venin, mentionnant la Kryptonite, et bien sûr, Dead Pool, Captain America : guerre civile et maintenant, Éternels confirmant l’existence de Guerres des étoiles et DC dans l’univers. Bien que rien ne puisse être dit avec certitude sur les références dans les futurs films MCU, une chose est sûre, les fans seront sûrs de garder l’oreille attentive pour toute mention de ces personnages dans les films de tous les univers, à l’avenir.

Sujets : Éternels