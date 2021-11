Eternals commence à diffuser sur Disney + en janvier

Similaire à la sortie de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Marvel Éternels arrivera prochainement sur Disney+. Le spectacle Chloe Zhao Marvel fera ses débuts sur la plate-forme de streaming le 12 janvier, conformément à la fenêtre d’exclusivité théâtrale minimale de 45 jours définie par Disney plus tôt dans l’année selon Streaming Guider. Le film est sorti à l’origine le 5 novembre et est devenu un autre énorme succès pour Marvel Studios malgré le fait qu’il ait été piqué par beaucoup de négativité au début et qu’il soit tombé au film Marvel Cinematic Universe le moins bien noté sur Rotten Tomatoes.

Éternels était l’une des entités inconnues de la phase 4 du MCU, avec sa distribution de nouveaux personnages, des Célestes galactiques et apparemment très peu de liens avec tout ce qui a précédé l’histoire de Marvel. Cependant, le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, avait déjà annoncé que cette phase concernait de nouveaux départs, et il ne s’était certainement pas trompé en ce qui concerne Éternels. Avec un énorme casting de Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Angelina Jolie, Don Lee, et même une apparition de Harry Styles, mettant autant de personnages à l’écran dans un film n’est pas une mince affaire, mais cela signifie également que l’histoire bouge constamment pour leur donner à tous le même temps d’écran.

Le film a actuellement la note la plus basse de tous les films Marvel sur Rotten Tomatoes, y compris le très décrié Thor: Le Monde des Ténèbres, mais cela ne semble pas avoir fait de différence pour les fans de l’univers cinématographique qui continue de croître et de s’étendre comme rien d’autre n’a jamais été vu dans l’histoire des cinémas. Avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison se dirigeant vers décembre et cherchant à terminer l’année avec un méga-hit pour Feige and Co., c’est presque comme si les théâtres revenaient très rapidement à quelque chose comme la normalité. Les tarifs de Spidey au box-office seront le plus grand indicateur de la mesure dans laquelle le public est prêt à revenir pour l’expérience sur grand écran au cours des derniers mois.

La directrice de Marvel Studios, Victoria Alonso, a fait référence au volume important de critiques négatives lors de sa comparution aux Outfest Legacy Awards. Tel que rapporté par Variety, Alonso a reçu le Visionary Award lors de l’événement, qui a eu lieu samedi soir à l’Academy Museum of Motion Pictures, et tout en prononçant un discours sur l’égalité LGBTQ+, elle a commenté :

« Nous avons essayé de l’attiser et parfois les critiques ne sont pas avec nous. C’est OK. C’est OK. Nous vous remercions d’être un critique. Nous vous remercions d’avoir écrit sur nous. Et les fans décideront. La diversité et l’inclusion ne sont pas un jeu politique pour nous. C’est une responsabilité à 100 % parce que vous n’obtenez pas le succès mondial que nous avons donné à la Walt Disney Company sans le soutien de personnes du monde entier, de toutes sortes d’humains. «

Alors que tous les regards sont actuellement tournés vers l’arrivée de Spider-Man : Pas de chemin à la maison en moins d’un mois, Éternels continue de bien faire au box-office et se situe actuellement juste en dehors des dix meilleurs films basés sur le brut mondial.





