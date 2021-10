Eternals Bomb Threat a arrêté le tournage, confirme Kumail Nanjiani

Il est difficile de croire tout ce que vous lisez sur Internet, et lorsqu’un rapport en 2019 a suggéré que le tournage sur Marvel’s Éternels avait été dérangé par une alerte à la bombe, nombreux sont ceux qui n’y croyaient pas car le rapport semblait n’être corroboré par personne d’autre que le tabloïd britannique Le soleil. Maintenant, il semble que la nouvelle ait finalement été confirmée par l’une des stars du film dans une nouvelle interview avec Empire magazine, et il y avait une bombe trouvée sur le tournage du prochain Univers cinématographique Marvel offre – une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale pour être exact.

Bien que personne d’autre n’ait mentionné l’incident depuis, bien que la réalisatrice Chloe Zhao ait déclaré que le tournage du film était « parfois exténuant », Kumail Nanjiani, qui apparaît dans le prochain film sous le nom de Kingo, a révélé que « Certains des acteurs ont trouvé ce truc de métal et se sont dit: » Hé, qu’est-ce que c’est? Je me souviens m’être dit : ‘Les gars, pourquoi le programme change-t-il ? QU’EST-CE QUE VOUS VOULEZ ENTENDRE, IL Y A UNE BOMBE ?!? »

Le tournage avait lieu sur l’île de Fuerteventura et au moment de l’incident, il a été signalé que la découverte de l’ancien appareil avait été faite alors que les plus grandes stars du film telles qu’Angelina Jolie et Richard Madden étaient sur le plateau. Bien qu’il y ait eu un peu de retard dans le calendrier de tournage pour le retrait de la bombe, qui était un reste d’une ancienne base de l’armée nazie qui était autrefois active sur les îles Canaries, il semble clairement que tout le monde a continué une fois l’objet emporté.

Jusqu’à récemment, exactement comment nous verrions Éternels était à débattre alors que Disney réfléchissait exactement à ce à quoi ressemblerait son futur calendrier de sortie à la suite de la pandémie de Covid. Il y a eu des suggestions selon lesquelles le film verrait une sortie similaire à celle de Black Widow, mais grâce à Shang-Chi et la légende des dix anneaux devenir le plus grand film cinématographique de 2021 à ce jour, Éternels obtiendra la sortie en salles exclusive qu’il mérite en novembre.

Dans un sondage de fandango en septembre, Les éternels de Marvel en tête de liste des films les plus attendus du calendrier de sortie d’automne, battant une rude concurrence, notamment Ghostbusters : l’au-delà, pas le temps de mourir et Venom : qu’il y ait un carnage. Si un sondage similaire avait été fait sur les offres d’hiver à venir, il ne fait guère de doute que le retour de Tom Holland en Spider-Man : Pas de chemin à la maison serait assis au sommet de la tour, prouvant à nouveau que le pouvoir de Marvel sur le paysage cinématographique est non seulement toujours fort, mais qu’il semble de plus en plus fort. Avec le studio confirmant récemment qu’il y a actuellement 31 projets en développement dans leurs sorties en salles et séries Disney +, il ne devrait y avoir aucun doute que la domination de Marvel va être apparente pendant quelques années à venir.

Il a été récemment annoncé que Shang-Chi et la légende des dix anneaux commencera à diffuser gratuitement à tous les abonnés Disney + le 12 novembre, qui survient la semaine suivante Éternels fait ses débuts au cinéma le 5 novembre. Cette histoire vient directement de The Direct.

