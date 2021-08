Eternals a-t-il été inspiré par Man of Steel ?

Aujourd’hui, la deuxième bande-annonce de Éternels, avec des scènes d’action qui ont excité les fans du Univers cinématographique Marvel. Les séquences qui montrent les héros luttant contre les redoutables Déviants sont épiques et expliquent le grand travail de Chloé Zhao. Cependant, il y avait place à la controverse. Bien sûr, l’un des personnages de ce prochain opus de la MCU a des pouvoirs similaires à Clark Kent, mieux connu comme Superman, Kal-El dans Krypton.













Ikaris, joué dans le film par Richard Madden, est un puissant Éternel, pratiquement indestructible et avec la capacité de tirer des éclairs de ses mains et de ses yeux. Il peut également voler et même faire léviter n’importe quel objet à proximité. L’énergie cosmique assure à ce personnage la possibilité de résister à tout effort physique. Si je partageais la même réalité que Superman, serait un rival important pour Clark.

Chloé Zhao a copié Zack Snyder ?

Les séquences d’action d’Ikaris le montrent en train d’utiliser ses pouvoirs, en particulier le vol et la vision thermique. La manière dont ces compétences sont appréciées est très similaire à ce que nous avons vu de Superman dans l’homme d’acier, le film réalisé par Zack Snyder. L’hypothèse de bon sens indique que des pouvoirs similaires seront affichés de manière similaire avec les ressources techniques actuelles.

Cependant, une polémique a éclaté sur Internet. Les fans de Snyder se moquent des fans de merveille en disant que Ikaris est une copie du Homme d’acier et ils auraient aussi bien pu produire Homme d’acier 2 au lieu de Éternels. Les gens qui admirent le MCU tire ses références comme l’une des franchises les plus réussies de l’histoire du cinéma. Ce serait bien si ces utilisateurs licenciés se calment et profitent de tout le contenu.

Pendant ce temps, le différend DC vs. merveille Il semble qu’il n’y ait pas de fin et la faille dans Internet devient de plus en plus profonde. Les premières des deux marques sont analysées jusqu’à la plus petite image afin de trouver ce défaut qui permet de tromper le fan. « du contre ». Aujourd’hui, c’est au tour de Superman contre Ikaris. Qui sait demain ?