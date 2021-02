Eternals a son propre ADN unique à l’intérieur du MCU tease Salma Hayek

Bien qu’une fois de plus se concentrer sur les super-héros et sauver le monde, Marvel’s Éternels promet d’être quelque chose de différent. La première sortie Marvel à être uniquement dirigée par une femme, le film plongera dans le passé lointain du MCU, avec la star Salma Hayek promettant que Éternels sera plein de surprises et se démarquera de la franchise qui s’étend sur une décennie.

« Je pense qu’il a définitivement son propre ADN dans l’univers Marvel. C’est différent. Il a été réalisé par une femme [Zhao] et nous n’avons pas fait la plupart des choses en studio. Ce sont de vrais endroits, ce qui est inhabituel pour Marvel. Je suis très enthousiasmé par le film, il a définitivement l’ambiance spéciale qui est unique. Je suis vraiment excité à ce sujet et j’aime mon personnage et j’adore le casting. «

Éternels présentera au public The Eternals, une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui est arrivée sur terre il y a des milliers d’années et qui protège les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques.

Salma Hayek incarnera l’Éternel, Ajak, le chef sage et spirituel des Éternels, qui a aidé à l’avancement de la civilisation humaine et est capable d’utiliser ses capacités pour guérir les humains et les Éternels et le seul membre qui peut communiquer avec les Célestes. C’est la première fois que le personnage sera représenté comme une femme, Ajak ayant toujours été un homme dans les pages des bandes dessinées Marvel.

Hayek n’est pas le seul membre des Eternals à faire l’éloge de la vision unique du film, sa co-star Angelina Jolie citant récemment l’approche de la réalisatrice Chloé Zhao à l’égard du matériau comme un facteur majeur pour la convaincre de signer l’épopée de super-héros. « J’adore ce casting, et que nous nous sommes tous réunis. Je me suis inscrit pour soutenir Chloé [Zhao] »La vision de Marvel et l’engagement de Marvel à élargir la façon dont nous voyons les » super-héros « », a déclaré Jolie. « Courir dans un body doré n’était pas comme j’imaginais ma quarantaine. Mais c’est bien fou, je pense. «

Réalisé par Chloé Zhao, Éternels met en vedette un ensemble épique aux côtés d’Angelina Jolie, dont Richard Madden dans le rôle d’Ikaris, le chef tactique des éternels, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, un éternel qui peut tirer des projectiles d’énergie cosmique de ses mains, Lauren Ridloff dans le rôle de Makkari, un éternel avec le don de super-speed, Brian Tyree Henry comme Phastos, qui pose la super-intelligence, Salma Hayek comme Ajak, le chef des Eternals, Lia McHugh comme Sprite, qui a l’apparence d’un enfant de 12 ans et peut projeter des illusions réalistes, Don Lee comme Gilgamesh, l’éternel le plus fort et partenaire de Jolie de Thena, Gemma Chan comme Sersi, un éternel avec une affinité pour l’humanité, et Barry Keoghan comme Druig, qui peut utiliser l’énergie cosmique pour contrôler l’esprit des autres et qui est devenu éloigné de le reste des éternels. Kit Harington de Game of Thrones incarne Dane Whitman, un guerrier humain qui brandit une épée mystique.

Éternels devrait sortir en salles le 5 novembre 2021. Cela nous vient d’ET Online.

Sujets: Les éternels