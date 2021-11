Eternals 4DX Review: Le type de parc à thème que Martin Scorsese aime combattre

En son cœur, Marvel’s Éternels est un grand film de monstres couleur bonbon. Il joue comme un mashup de Les frères bleus et Un endroit silencieux. Un groupe de super-êtres célestes doit rassembler le groupe pour sauver la Terre, en combattant des créatures aux dents acérées tout au long du chemin. Certains fans de Marvel ont décrit cette dernière aventure MCU comme un festival de répétition, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Bien qu’il soit dirigé par un réalisateur de prestige primé aux Oscars dans Chloé Zhao, c’est le genre de manège de parc d’attractions contre lequel Martin Scorsese s’insurge souvent. Il y a quelques creux et accalmies, mais il est surtout rempli d’action de poinçonnage de la colonne vertébrale, de scènes de combat mur à mur et de plusieurs frayeurs au bon moment. Ce qui en fait le film parfait pour l’expérience immersive 4DX.

Éternels est également présenté en 3D. Si vous ne payez pas pour ce billet combiné 3D / 4DX de luxe, vous pouvez tout aussi bien rester à la maison et attendre la première de Disney +. Éternels est une véritable montagne russe lorsqu’il est emballé avec toutes les cloches et les sifflets que 4DX a à offrir. Le directeur de la photographie Ben Davis capture des vues à couper le souffle et des panoramas cosmiques à couper le souffle qui demandent à être vus dans le format le plus immersif possible. C’est peut-être l’un des meilleurs films 3D jamais sortis par Marvel. Et il y a suffisamment de moments de boucle pour en faire également l’une de leurs meilleures versions 4DX à ce jour.

Les Éternels L’expérience 4DX vous plonge au milieu des tremblements de terre, vous permet de ressentir le bourdonnement des voyages dans l’espace et vous éclabousse au visage avec suffisamment de crachats de monstres pour que le prix du billet en vaille la peine. Ikaris de Richard Madden est constamment frappé dans le dos, avec des décharges d’énergie, des objets lourds ou de bons poings rapides à l’ancienne, et vous ressentez chaque coup violent contre votre colonne vertébrale, comme si vous étiez frappé, poignardé et électrocuté à sa place.

Éternels a été critiqué pour avoir présenté plus de thèmes pour adultes dans le MCU. Il y a une scène de sexe nu et peut-être le tout premier baiser gay 4DX présenté en 3D, donc ça brise définitivement les barrières. C’est une histoire plus cérébrale et personnelle, avec la réalisatrice Chloé Zhao prenant cette imposante franchise Disney dans plusieurs nouvelles directions. Elle secoue vraiment les piliers du ciel avec sa mythologie à thème grec. Peut-être que le poids devient un peu insupportable, avec son temps d’exécution lourd devenant un peu trop. Le film arrive à deux heures et sept minutes assoiffées, arrivant comme le deuxième plus long film MCU derrière Avengers : Fin de partie. Vendu comme une série télévisée Disney+ en 5 parties, cela fonctionne. En streaming à la maison, vous pouvez faire des pauses. L’achat du billet 4DX signifie que vous êtes littéralement attaché sur une chaise de carnaval pour la durée, et qu’il n’y a pas d’échappatoire pour récupérer pendant quelques minutes (à moins que vous ne vouliez vous défouler et faire une pause pipi).

Malgré des thèmes plus sérieux et des temps d’arrêt prolongés, votre siège ne s’arrête littéralement jamais de bouger. Considérez que vous serez bousculé, poussé et fouetté dans une frénésie pendant au moins deux bonnes heures et quinze minutes de cette exécution épaisse. Alors que Chloé Zhao fait peut-être quelque chose d’un peu plus substantiel que votre film de super-héros moyen, c’est un pur fourrage de bande dessinée du début à la fin. Et cela ressemble à Marvel à travers son cœur même.

Éternels a une finale épique qui met 4DX en surmultipliée. Vous écraser dans l’oubli. C’est difficile d’imaginer regarder Éternels toute autre manière. Si vous sautez le billet et le regardez sur un écran plat 2D, vous manquerez vraiment la nature grandiose du céleste Arishem alors qu’il engloutit l’écran. L' »Emergence » climatique est un manège de parc à thème contenu en lui-même, avec des éléments 3D à couper le souffle qui vont au-delà de tout ce qui est encore présenté dans le format via Marvel Studios. D’autres choses que vous manquerez dans un théâtre traditionnel sont la super-vitesse de Makkari apparaissant sous forme de rafales d’air sous pression qui vous traversent le visage chaque fois que Lauren Ridloff décolle en courant comme une fusée. Et le fait que les Deviants ont l’haleine la plus douce au parfum de baies, alors qu’ils aboyent leur bave dans vos narines inexactes. Si vous n’aimez pas être frappé par un crachat de monstre, il y a un bouton qui vous permet de couper l’eau (mais sérieusement, ne faites pas ça vous tue).

John Wick 3 est considéré comme l’étalon-or dans les présentations 4DX. Godzilla : le roi des monstres vient juste après. Avec Éternels, Marvel a vraiment perfectionné et utilisé le format extrêmement immersif à leur avantage. C’est un cliché de dire que vous devez voir un film en particulier dans un cinéma. Mais pour ressentir la nature extrême de la pulpe de ce trajet particulier, le ticket combo 4DX / 3D est vraiment la seule solution. Si vous voyez Éternels sur un écran 2D, vous devriez peut-être simplement économiser votre argent et attendre la première du streaming Disney +.

