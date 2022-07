Était un enfant! Le rôle oublié de Paul Dano

Curiosités

L’acteur qui a joué le Riddler dans le film Batman de Matt Reeves est devenu célèbre en 2006 aux mains de Petite Miss Soleil. Avant, il est passé par une série populaire.

©IMDBL’acteur a 38 ans.

En 2022, paul dano est devenu la sensation du monde des super-héros grâce à homme chauve-souris. Dans le film de Matt Reeves où Robert Pattinson est devenu le nouveau Bruce Wayne (lire avec la voix de Dégâts), l’acteur de 38 ans avait pour tâche de se mettre dans la peau du méchant du jour. Dans une production où il y avait d’autres antagonistes comme Le Pingouin (Colin Farrell) et Carmine Falcone (John Turturro)il devait donner vie à énigme qui a pris sur lui de détruire presque complètement Gotham.

La course de paul dano était surtout associé au cinéma indépendant, où il a connu sa grande percée en 2006 grâce au grand film Petite Miss Soleil. De plus, on se souvient de lui pour des productions telles que Étincelles de rubis Soit Homme de l’armée suissebien qu’il ait également dit qu’il était présent dans le courant dominant aux mains de Il y aura du sang de Paul Thomas Andersonoù il était non seulement présent mais incarnait également deux frères jumeaux.

Mais bien avant sa grande pause dans l’industrie, paul dano il a été embauché pour faire partie d’une série télévisée très importante. On parle d’une production de HBO qui a servi à baliser la voie et à fonder, en partie, la façon dont les fictions épisodiques sont pensées aujourd’hui. De quoi parle-t-on? Rien de plus et rien de moins que Les Sopranosla série iconique créée par David Chasse.

paul dano Il a fait deux apparitions dans la série HBO (que vous pouvez voir dans hbo max). C’était dans les épisodes « Tout le monde souffre » (S04E06 – 20 octobre 2002) et « Tout le respect que je vous dois » (S05E13 – 6 juin 2004), où il devait jouer Patrick Whalen, l’ami d’AJ Soprano. Son rôle était assez mineur mais on se souviendra de lui à la fois pour son apparence physique, avec cette coupe à la coupe et ses petites lunettes, ainsi que pour l’obsession qu’il avait de se renseigner sur le monde de la mafia et les similitudes entre eux. Tony Soprano et Don Corleone.

+Le film de Paul Dano à ne pas manquer

En 2018, paul dano a fait ses débuts en tant que réalisateur avec un film mettant en vedette des stars telles que Jake Gyllenhaal et Carey Muligan Comme vos chiffres. C’était dans le film faunesur la base des travaux de Richard Ford et qu’il a adapté à un scénario qu’il a co-écrit avec son partenaire Zoé Kazan. La production était centrée sur la vie d’une famille traversée par une relation conflictuelle entre un père et une mère vus du regard du fils. Vous pouvez le louer à Effacer la vidéo dans certains pays d’Amérique latine ou dans amazone En Espagne.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂