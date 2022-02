Et tout comme ce créateur dit que la porte est fermée sur un éventuel retour de Kim Cattrall

Il n’y a aucune attente réaliste de la part de l’équipe And Just Like That pour que Kim Cattrall revienne malgré le maintien de la présence de Samantha dans la série.

N’espérez pas voir Kim Cattrall sur Et juste comme ça…la suite de la série HBO Le sexe et la ville. Cette nouvelle n’est peut-être pas choquante, car Cattrall a été assez ouverte sur son désintérêt à revoir le rôle de Samantha Jones. Alors que les autres stars de l’émission originale sont revenues pour le renouveau de HBO Max, Cattrall est restée catégorique sur le fait qu’elle n’en ferait pas partie, laissant le destin de Samantha en suspens.

Il aurait été plus facile d’écrire simplement Samantha hors de la nouvelle émission si Cattrall ne revenant jamais était compris par toutes les personnes impliquées. Cependant, Samantha a maintenu une présence dans la série avec la façon dont les autres personnages parlent d’elle et même interagissent avec elle. Ces interactions peuvent se produire hors écran, mais Et juste comme ça… indique clairement que Samantha est toujours là, même si le public ne peut pas la voir.

Garder Samantha (d’une certaine manière) pourrait amener certains téléspectateurs à se demander si Cattrall pourrait finir par revenir en tant que Samantha après tout. Cependant, ce n’est pas le cas, comme l’a récemment déclaré le créateur de la série Michael Patrick King à Variety. Comme l’explique King, le problème du refus de Cattrall de jouer à nouveau Samantha remonte à un troisième projet Le sexe et la ville film, qui s’est effondré une fois que Cattrall a reculé.

« Kim ne voulait pas faire le film. Kim avait fini de jouer Samantha, et malgré les conversations, elle a juste dit : ‘Ouais, je ne veux pas faire ça.’ Alors elle s’est retirée et j’ai pensé: « Eh bien, alors il n’y a pas de film. » … C’était décevant à l’époque, car j’avais une bonne histoire et j’adore écrire Samantha. Il faut regarder la réalité de quelque chose : on peut littéralement ne pas faire jouer un rôle à une actrice. »

King souligne à quel point il aime le personnage de Samantha et apprécie comment il peut la garder dans la série d’une manière hors écran. Et il est tout à fait satisfait de cela aussi, car il n’y a aucun espoir de la part des Et juste comme ça… équipe de ramener Kim Cattrall. Voici ce que King avait à dire lorsqu’on lui a demandé si la « porte était ouverte » pour que Cattrall apparaisse dans la série.





« Non. Tout comme on ne pensait pas que Kim participerait un jour à And Just Like That, parce qu’elle a dit ce qu’elle avait dit. Le seul endroit où je participe à la pensée magique est dans la fiction. Vous prenez les gens au mot, et vous ‘ Je suis un producteur intelligent – vous ne vous reculez pas dans un coin. Pensant comme par magie, c’est génial d’avoir Samantha. Je n’ai aucune attente réaliste que Kim Cattrall apparaisse à nouveau.

Kim Cattrall peut être vue sur How I Met Your Father de Hulu





Hulu

Elle ne viendra pas Et juste comme ça…mais Kim Cattrall a décroché un autre grand rôle sur un service de streaming séparé pour Hulu’s Comment j’ai rencontré ton père. L’ancien Le sexe et la ville La star joue le narrateur et la future version du personnage de la star principale Hilary Duff, jouant un rôle similaire à celui de Bob Saget dans l’original Comment j’ai rencontré votre mère séries. Vous pouvez trouver l’émission en streaming maintenant sur Hulu.

Pour ce qui est de Et juste comme ça…, un renouvellement de la saison 2 n’a pas encore été approuvé, mais King espère continuer l’histoire avec plus de saisons. Vous pouvez regarder la première saison sur HBO Max.





