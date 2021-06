Et si vous utilisiez vos cheveux comme arme de séduction ?

Les cheveux, particulièrement longs, ont toujours été un signe de féminité, de jeunesse et de fertilité, attirant l’attention des hommes depuis la préhistoire. Mais aujourd’hui, avec l’évolution, les femmes n’ont pas besoin de garder leurs mèches longues et droites pour s’assurer qu’elles sont le béguin de choix. Bien au contraire, plus vous avez de personnalité, mieux c’est. Et assurer une coupe de cheveux, un style et une couleur qui correspondent à votre posture, vos idées et votre attitude peut être une grande différence.

Nous avons de plus en plus de spécialistes en coloration, types de cheveux et visagistes qui étudient la personne dans son ensemble pour choisir le look qui lui convient le mieux. Les cheveux ont même été l’arme de drapeaux importants tels que le féminisme et l’autonomisation. La dictature hétéro a laissé place à des cheveux et des boucles afro très bien sculptés et assumés, et la coupe toujours plus courte peut être la différence la plus recherchée.

Si les cheveux longs sont signe de jeunesse, les cheveux très courts peuvent être un signe de sécurité et de confiance en soi, en plus de montrer des zones extrêmement sensuelles comme la nuque et le décolleté. Les cheveux afro sont aussi le signe que vous valorisez vos origines et savez être naturellement belle, sans avoir à vous cacher derrière des normes auparavant imposées par la société.

Pour que vos cheveux soient une grande arme de séduction, gardez-les toujours bien soignés, avec la coupe et la coloration au goût du jour, en plus d’une bonne hydratation faite au moins toutes les deux semaines. Avoir un coiffeur de confiance et trouver la meilleure coupe de cheveux et les meilleures nuances pour vous sont également primordiaux. Après cela, sachez simplement comment utiliser vos cheveux en votre faveur et faites ce mouvement lorsque le béguin vous regarde. C’est infaillible !