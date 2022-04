Et si vous regardiez le film Your Name avec quelqu’un d’autre ?

De nombreux fans ont revécu l’histoire du film d’animation populaire de »votre nom », parce que la merveilleuse bande créée par makoto shinkaïon a pu voir comment ses protagonistes se sont retrouvés le 8 avril 2022, date à laquelle vos fans se sont souvenus de ce grand film aux personnages attachants.

Si vous avez vu »Your Name », vous savez sûrement le grand nombre de larmes qui vous font pleurer quand vous le voyez, mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c’est que si vous voyiez le film avec quelqu’un d’autre, cette personne pourrait être celui que vous épouserez dans un futur.

Tout comme vous l’entendez, une rumeur populaire du Japon dit que si vous voyez » Kimi no na wa » (nom japonais pour » Votre nom ») avec quelqu’un d’autre, il est très possible qu’il devienne votre femme ou votre mari . Cette rumeur a grandi après qu’un tweet d’un garçon soit devenu populaire où l’on pouvait lire ce qui suit :

»Il y a trois ans, j’ai vu »Your Name ». La fille que j’ai invitée à l’émission parce que, selon la rumeur sur Twitter, nous nous marierions si nous la regardions ensemble », a déclaré l’utilisateur de Twitter @ganpon714. »Je rentre chez moi, juste après la fin du film. À ce moment-là, je pensais que tout était fini, mais aujourd’hui je suis allé voir ‘Weathering with You’ (la dernière production de Shinkai) avec elle. Elle est devenue ma femme et nous l’avons regardé ensemble.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Suzume no Tojimari : nouveau film d’animation du créateur de Your Name







De cette façon, de nombreux internautes assureraient que le film émouvant et tendre était la clé pour trouver le véritable amour, la rumeur se répandant rapidement dans tout le Japon lors de sa sortie en salles en 2016.

Pourquoi cette théorie est-elle née ?

La théorie est née parce que dans une scène du film, les protagonistes Taki et Mitsuha se rencontrent dans une gare au Japon, où ils finissent par partager un lien qui finira par unir leurs destins au cours de l’histoire du film. Cet événement est basé sur la croyance asiatique que nous sommes tous nés avec un « fil rouge du destin », qui nous relie à une personne dans le monde dès la naissance, et que ce sera notre destin d’être avec cette personne et de la rencontrer. à un certain moment de notre vie.

Bien que le fait que si vous voyez » Votre nom » avec une autre personne vous oblige à l’épouser n’est qu’une rumeur et n’est pas prouvé, il y a eu plusieurs utilisateurs qui ont partagé sur les réseaux que depuis qu’ils ont vu le film avec votre quelqu’un de spécial , ont fini par se marier.

Cela pourrait également vous intéresser : Qu’est-ce que Spy x Family ? Le nouvel anime le plus attendu du moment

Qu’il s’agisse d’une œuvre de magie ou non, il faut admettre que le film a une très grande touche émotionnelle, qui fait pleurer même les personnes les plus grossières, alors le voir avec quelqu’un d’autre, sans aucun doute, fait ressortir le côté le plus émotionnel de les gens, pouvoir mieux connaître une facette que tout le monde ne montre pas.

Si vous n’avez pas vu » Votre nom », vous pouvez le voir via la plateforme de streaming Netflix, le synopsis du film se lit comme suit :

« Mitzuha Miyamisu, une lycéenne qui vit à la campagne, commence à changer de corps avec Taki Tachibana, un jeune homme de la ville qui a la vie dont elle a toujours rêvé, bien qu’il soit de parfaits inconnus. En découvrant cette situation étrange, les garçons commencent à communiquer par notes, ce qui augmente leur désir d’apprendre à se connaître.