Et si vous n’utilisez que deux pneus hiver. Ce qui se produit?

Date: 7 décembre 2020

La réponse à cette question peut être trouvée dans cette vidéo, où il est montré que si vous n’utilisez que deux pneus hiver, ce que vous économisez sur les pneus, vous devrez sûrement le dépenser en réparations après un accident …

De nombreux conducteurs ont l’habitude, lorsque les pneus commencent à devenir «chauves», de ne changer que les deux qui sont en pire état. Mais, comme vous pouvez le voir ci-dessous, ce n’est pas une bonne idée si vous décidez d’acheter des pneus hiver, spécialement adaptés pour la conduite dans des zones où les conditions météorologiques sont plus agressives, avec un plus grand risque de chutes de neige ou de formation de glace. Car si vous décidez de n’utiliser que deux pneus hiver … vous découvrirez rapidement que vous avez fait le mauvais choix.

Cette vidéo, avec une traction avant BMW X3, explique bien ce qui se passe dans ces cas. Ici, seuls les pneus hiver avant ont été montés, et le résultat est que, lors des virages, générant plus de forces à l’arrière, le contrôle du véhicule est perdu. Dans le cas des modèles à propulsion arrière, avec des pneus d’hiver uniquement à l’arrière, le résultat est le contraire de ce qui s’est passé avec le SUV bavarois, car nous aurons un sous-virage et la voiture glissera simplement au lieu de terminer les virages. . Et les auteurs de la vidéo ont également indiqué que, même s’il s’agit de modèles à traction intégrale, ce ne sera pas une bonne idée de n’acheter que deux pneus hiver … Comme indiqué dans l’entrée de l’article, des économies immédiates conduiront sûrement à plus de dépenses dans le futur!

Source: route et piste

