Et si les humains avaient une peau photosynthétique?

La série « Imaginary Earths » spécule à quoi ressemblerait le monde si un aspect clé de la vie changeait, qu’il soit lié à la planète ou à l’humanité.

vert peau est courant dans la science-fiction, des petits hommes verts à Hera Syndulla, de « Star Wars Rebels » à Gamora de « Guardians of the Galaxy ». Mais que se passerait-il si la peau verte n’était pas réservée aux extraterrestres fictifs? Si les humains avaient la peau verte, par exemple, que se passerait-il si cela nous permettait de performer photosynthèse , quelles plantes vivent de la lumière du soleil?

Analysons ce que la science dit sur les capacités similaires chez d’autres animaux et demandons à l’auteur de science-fiction primé John Scalzi comment il pense que les humains pourraient hypothétiquement bénéficier d’une peau photosynthétique.

Animaux ressemblant à des plantes

Chaque animal consomme de la nourriture pour survivre. En revanche, les plantes dépendent de la photosynthèse pour créer leur propre énergie. cependant, certains animaux utilisent la lumière du soleil pour une gamme de capacités .

Par exemple, un certain nombre d’animaux bénéficient de molécules solaires. le puceron du pois produit des pigments qui, à l’aide de la lumière, génèrent de l’adénosine triphosphate, ou ATP, le composé qui alimente les réactions avec les cellules. De plus, une bande de pigment jaune sur l’exosquelette de le frelon oriental (Vespa orientalis) convertit la lumière en électricité, ce qui pourrait aider à expliquer pourquoi ces insectes deviennent plus actifs au milieu de la journée .

D’autres animaux utilisent la photosynthèse réelle, utilisant la lumière du soleil, l’eau et le dioxyde de carbone pour produire des sucres et d’autres composés vitaux. Les plantes et les algues dépendent des chloroplastes, des structures à l’intérieur de leurs cellules, pour effectuer la photosynthèse, mais Elysia limaces de mer peuvent voler les chloroplastes des algues sur lesquelles ils broutent, pour les aider à vivre uniquement de la photosynthèse pendant des mois. .

De nombreux autres animaux profitent de la photosynthèse en formant plutôt des partenariats. Par exemple, la plupart coraux s’associent à des microbes symbiotiques photosynthétiques appelés zooxanthelles, tandis que les œufs de salamandres tachetées recevoir de l’oxygène précieux des algues.

Ingénierie de la photosynthèse?

Si d’autres animaux peuvent tirer profit de la photosynthèse, les humains le pourraient-ils? Même si la photosynthèse pouvait fonctionner chez l’homme, on ne sait toujours pas quel avantage nous pourrions réellement en tirer.

Les plantes peuvent vivre de la photosynthèse parce qu’elles poussent des feuilles larges et plates pour récolter autant de lumière que possible. Ils ont également besoin de moins d’énergie car ils sont beaucoup moins actifs que les animaux.

Selon Lindsay Turnbull, écologiste des plantes à l’Université d’Oxford en Angleterre , si la peau d’une femme adulte typique était photosynthétique comme une feuille, la superficie dont elle disposait ne satisferait qu’à 1% de ses besoins énergétiques quotidiens pour survivre. Pour qu’une femme photosynthétisant réponde à ses besoins énergétiques, elle aurait besoin de beaucoup plus de peau – à peu près la valeur d’un court de tennis, estime Turnbull.

De plus, la photosynthèse nécessite du dioxyde de carbone. Les plantes ont des pores appelés stomates qu’ils utilisent pour fournir le gaz à leurs cellules. En supposant que les humains photosynthétiques possèdent des chloroplastes, ils pourraient avoir besoin d’une peau poreuse pour laisser entrer carbone de dioxyde de carbone, mais ces pores peuvent laisser d’autres choses entrer ou sortir – par exemple, l’humidité – d’une manière qui pourrait s’avérer nuisible pour le corps humain.

Humains à énergie solaire

Pourtant, si les humains avaient une peau photosynthétique, même un petit avantage pourrait s’avérer utile. Dans le roman « Old Man’s War » de John Scalzi, nominé au prix Hugo, les soldats sont équipés de corps génétiquement modifiés qui possèdent non seulement des implants cérébraux cybernétiques et une force, une vitesse, des sens, une endurance et une dextérité accrues, mais aussi une peau verte et photosynthétique.

Bien que les soldats de « Old Man’s War » ne puissent pas obtenir toute l’énergie dont ils ont besoin pour survivre de leur peau photosynthétique, dans le roman, on leur dit que cela peut « fournir à votre corps une source d’énergie supplémentaire et optimiser l’utilisation de votre corps. tous les deux oxygène et le dioxyde de carbone. Résultat: vous vous sentirez plus frais, plus longtemps – et mieux à même de remplir vos fonctions. «

«Je pensais à comment, si vous deviez emmener le corps humain dans le magasin de viande, pour ainsi dire, pour le faire éclater, que feriez-vous? Dit Scalzi. La peau photosynthétique « serait une modification passive supplémentaire, par opposition à une modification active – vous pourriez simplement rester assis et en tirer des avantages en termes de maintien de l’énergie. Cela pourrait être un avantage de 3% à 5% dans la portée des choses, mais c’est une marge que vous n’aviez pas auparavant, et vous l’obtenez gratuitement. «

Comment la photosynthèse pourrait-elle se sentir? « Je soupçonne que cela donnerait l’impression d’être constamment caféiné », a déclaré Scalzi à 45Secondes.fr. «Tu te réveillais, et tout comme tu dirais: ‘J’ai besoin de mon café’, tu voudrais avoir de la lumière.»

En supposant que les humains puissent réussir à devenir photosynthétiques, comment cela pourrait-il changer le cours de l’histoire si, par exemple, «quelqu’un revenait dans le temps et donnait Cro-Magnons accès à un CRISPR machine? », dit Scalzi.

Scalzi a déclaré qu’il ne pensait pas que la société humaine changerait radicalement si les gens pouvaient faire de la photosynthèse, étant donné les avantages marginaux que cela apporterait. Pourtant, la partie du corps la plus dépendante de l’énergie est la cerveau humain . « Je soupçonne donc que tout surplus d’énergie que la photosynthèse pourrait donner sera absorbé par le cerveau, car c’est un organe affamé, affamé et affamé », a déclaré Scalzi. « Cela pourrait potentiellement signifier que les sociétés pourraient atteindre un peu certaines marques de progrès. plus vite, peut-être ont atteint la révolution industrielle en 10 000 avant notre ère au lieu de 1 800 de notre ère. «

On peut se demander si les personnes photosynthétiques préfèrent se déplacer vers des climats ensoleillés. Bien que ces personnes puissent recevoir un coup de pouce marginal de la photosynthèse si elles déménageaient dans une zone désertique, elles auraient probablement d’autres problèmes de ressources à résoudre, comme le manque d’eau, a déclaré Scalzi. « Il y aura toujours des compromis », a-t-il noté

Et les humains photosynthétiques préféreraient-ils peu ou pas de vêtements, pour absorber tous ces rayons? Dans certaines sociétés photosynthétiques, les vêtements peuvent devenir un symbole de l’élite – un signe qu’ils tirent suffisamment d’énergie de la nourriture pour ne pas avoir besoin de photosynthèse. « Vous pouvez les imaginer en train de dire: » Je suis riche, donc je peux me couvrir « », a déclaré Scalzi.

Alors, Scalzi voudrait-il une peau photosynthétique pour lui-même? « Sur la grande liste des modifications corporelles que je souhaiterais, c’est en quelque sorte dans le bas du milieu », a-t-il déclaré. « Cela ne ferait pas de mal, mais je ne vois pas l’avantage qu’il y a à être si substantiel que je changerais complètement la façon dont j’envisagerais d’en profiter.

« Mais si quelqu’un d’autre dit: » Je vais être photosynthétique « , alors vous le faites », a déclaré Scalzi. « Je suis content que vous soyez heureux. »

