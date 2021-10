Et si : les créateurs veulent voir l’observateur en direct

Cette semaine, la série animée Marvel « Et si…? » a terminé avec sa première saison, présentant un scénario extrêmement intéressant dans lequel Uatu the Watcher, un personnage dont la voix est celle de l’acteur Jeffrey Wright, a réuni quelques variantes des héros que nous avons vus tout au long de la série pour former « Los Guardians of le Multivers ».

Uatu the Watcher n’est pas seulement un personnage qui a été inventé pour la série Disney +. Cet être énigmatique a présenté des rencontres intéressantes avec certains héros de Marvel Comics, présenté comme une entité puissante avec la lourde tâche de contrôler l’avancement du multivers.

La fin de la première saison de « Loki » a pleinement mis en évidence la grande importance du multivers dans la nouvelle phase du MCU. Après la fin de la première saison de « Et si…? », Les créateurs de la série, AC Bradney et Bryan Andrews, ont évoqué la possibilité de voir Wright incarner son personnage en live action.

Bradley a souligné dans une conversation avec Variety que Jeffrey Wright est un acteur capable de jouer n’importe quel rôle, même en plaisantant qu’il pourrait facilement assumer le rôle de Sue Storm des Fantastic Four. Cependant, Andrews reconnaît que tout dépend de Kevin Feige, président de Marvel Studios et producteur exécutif du MCU.

«Mais je suis avec le public. Je pense que ce serait incroyable à regarder. J’adorerais voir des plans aléatoires de Jeffrey Wright, regardant de loin « , a commenté Andrews. « Pas de costume, en jean et pull, en buvant une tasse de café. Il marche dans le coup », ajoute Bradley.

Il existe une grande variété d’endroits où Jeffrey Wright pourrait faire son apparition dans le MCU, à commencer par « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », l’un des projets les plus secrets de Marvel Studios. Jusqu’à présent, Jeffrey Wright n’a pas confirmé que sa collaboration avec Marvel s’étend au-delà de cette série animée.