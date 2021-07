« Et si…? »: L’entrée de Marvel Studios dans le multivers

Après une longue attente, Marvel Studios a enfin dévoilé la date de sortie sur Disney+ de la première série animée entièrement intégrée au MCU : « Et si…? », un projet annoncé en 2019 lorsque l’arrivée de la franchise a été confirmée. au format télé par streaming.

De nombreux acteurs du MCU reviendront dans cette série pour prêter leur voix à leurs personnages respectifs, mais pas de la même manière qu’on pourrait les voir sur grand écran, puisque cette série se déroule dans l’un des décors les plus fascinants de la franchise. . : le multivers.

« Et qu’est-ce qui se passerait si …? » s’inspire de l’une des séries les plus anciennes de Marvel Comics, qui porte le même nom. La série explorera des scénarios alternatifs dans lesquels des éléments clés du MCU ont été modifiés de manière à ce que nous puissions voir comment ces changements modifieraient la continuité des événements de la saga, mettant en vedette ce que TVA dans « Loki » appellerait « événements Nexus ». »

Par exemple, un épisode présentera une chronologie dans laquelle T’Challa (le dernier travail de Chadwick Boseman dans la franchise) adopte le manteau Star Lord, plutôt que d’être Peter Quill (Chrs Pratt) comme présenté sur les bandes. . Un autre révélerait ce qui se serait passé si Tony Stark avait été secouru par Killmonger dans les événements qui ont déclenché sa transformation en Iron Man.

Chaque épisode de « Et si…? » présentera une structure similaire d’histoires alternatives, avec la narration d’un être omniscient connu sous le nom de « The Watcher », dont la voix est celle de l’acteur Jeffrey Wright. La semaine dernière, Marvel Studios a publié une nouvelle bande-annonce de la série contenant des informations supplémentaires sur le projet, révélant que sa première aura lieu le 11 août.

La première imminente de « Et si…? » in Disne + confirme que la phase quatre du MCU concentrera l’histoire principale de la franchise en présence du Multivers avant ses personnages, ce qui était déjà anticipé depuis le premier épisode de « Loki ». De plus, les prochaines sorties de « Spider-Man: No Way Home » et « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » avaient déjà commencé à soulever des théories à ce sujet.