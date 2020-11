Et si la Terre partageait son orbite avec une autre planète?

La série « Imaginary Earths » spécule à quoi ressemblerait le monde si un aspect clé de la vie changeait, qu’il soit lié à la planète ou à l’humanité elle-même.

La Terre est la seule planète voyageant dans son orbite presque circulaire autour du soleil. Mais si Terre partagé son orbite avec une autre planète?

L’une des manières les plus inhabituelles dont deux planètes pourraient «co-orbiter», ou partager la même zone autour de leur étoile, sont les orbites dites en fer à cheval. Au lieu que les deux mondes se déplacent en cercle autour d’une étoile, chacun se déplacerait le long du bord de sa propre piste en forme de fer à cheval, ces croissants se faisant face comme les deux moitiés d’un anneau brisé.

« Je pense que les orbites en fer à cheval sont parmi les configurations les plus excitantes pour les autres Terres », a déclaré l’astrophysicien Sean Raymond du Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux en France, à 45Secondes.fr. « Puisque les deux planètes se sont formées dans le même disque autour de la même étoile, et probablement à partir de choses similaires, étudier leur évolution revient à étudier la vie de jumeaux séparés à la naissance. »

Les orbites en fer à cheval des lunes de Saturne Janus et Epimetheus. (Crédit d’image: Sean Raymond)

Les orbites en fer à cheval peuvent sembler extraordinairement improbables. Cependant, les lunes de Saturne Janus et Epimetheus voyagent sur des orbites en fer à cheval à environ 150 000 kilomètres de la planète, juste au-delà. Les anneaux principaux de Saturne , A noté Raymond. Le plus proche qu’ils obtiennent est à environ 9 300 miles (15 000 km) les uns des autres.

Imaginons à quoi pourraient ressembler les orbites en fer à cheval avec une paire de mondes de la taille de la Terre dans la zone habitable du soleil – la zone entourant une étoile suffisamment tempérée pour que l’eau liquide puisse survivre à la surface d’une planète. Appelons ces mondes Terra et Tellus, deux mots latins pour «Terre».

À leur approche la plus proche possible l’un de l’autre, Terra et Tellus se situeraient à environ 4% à 5% d’une unité astronomique (UA), la distance moyenne entre la Terre et le soleil (qui est d’environ 93 millions de miles, ou 150 millions de kilomètres) . À une telle distance, ils sembleraient aussi grands l’un à l’autre qu’un quart à un cinquième du diamètre de la pleine lune , Dit Raymond. Ensuite, ils s’éloignaient lentement l’un de l’autre jusqu’à ce qu’ils disparaissent l’un de l’autre derrière le soleil.

«Ce serait génial de voir le compagnon en fer à cheval grandir dans le ciel pour devenir une source de lumière dominante», a déclaré Raymond.

La durée de ces cycles d’approches et de départs dépend de la largeur des orbites en fer à cheval. Pour Terra et Tellus, les orbites en fer à cheval s’étendraient d’environ 0,995 UA à environ 1,005 UA, il faudrait donc environ 33 ans entre les rencontres rapprochées, a déclaré Raymond. Les minuscules changements de distance par rapport au soleil signifieraient probablement que les climats de Terra et Tellus ne changeraient pas beaucoup lorsqu’ils basculent entre les côtés de leurs orbites en fer à cheval, a-t-il noté.

À quoi pourrait ressembler la vie sur Terra et Tellus? Raymond pouvait imaginer des rivalités et des partenariats entre les planètes, y compris des guerres et des histoires d’amour croisées par des étoiles. On pourrait aussi imaginer que bien avant de se lancer des missions les uns dans les autres, ces mondes pourraient s’engager dans des relations de correspondance à distance par radio.

Horseshoe Earths évolueraient probablement au cours de la formation planétaire en tant que protoplanètes, ou mondes embryonnaires, tous deux ayant heurté et migré d’une orbite à une autre.

« Une fraction du temps, une configuration en fer à cheval apparaîtra », a déclaré Raymond. « La fréquence exacte à laquelle cela se produit n’a jamais été soigneusement étudiée à ma connaissance. »

Pourtant, « même si c’est un événement sur un million, cela laisse encore beaucoup de Terres en fer à cheval potentielles parmi les centaines de milliards d’étoiles de la galaxie », a conclu Raymond.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.