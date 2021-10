Et si Grogu était un Mandalorien ?

Le Mandalorien Saison 2 se trouve derrière nous et tandis que nous nous demandons et spéculons comment il est dans saison 3 pourrait continuer avec Grogu et Din Djarin (Pedro Pascal) alias Mando, nous pourrons au moins bientôt savoir comment il en est avec le contenu Boba Fett (Temuera Morrison) avançant après les événements de la saison 2.

Le livre de Boba Fett commence le 29 décembre 2021 au Disney Plus par. Ici, nous savons déjà que Boba Fett essaie de prendre la place de Jabba dans les cercles de la pègre, mais reste à voir s’il réussira et à quoi cela ressemblera exactement.

Grogu, le Mandalorien

Mais que se passe-t-il dans « The Mandalorian Season 3 » ? Il y en aura un ici Saut dans le temps donner? nous verrons comment Grogu à Chevalier Jedi est formé ? Les producteurs Jon Favreau et Dave Filoni garder le silence, mais il y a déjà les théories les plus folles sur le net.

Une théorie très particulière tourne autour de Grogu alias Baby Yoda et aborde la question : et si Grogu était ou deviendrait un Mandalorien ?

Certains fans ont ça performance maintenant consacré un peu plus précisément, comme ça Artiste Sean Viloria. Il a immédiatement développé une œuvre d’art conceptuelle phénoménale que vous devriez absolument voir.

Si Grogu était un Mandalorien, alors au moins il serait le plus convoité Armure d’acier Beskar ne manque pas, même un Résiste au sabre laser pouvez. Et Seaon Viloria a également donné au petit Grogu quelques extras, si bien que le visage final est étonnant. Mais voyez par vous-même :

Son travail est approximatif 8 pouces, donc environ 20 cm super. Son chiffre a été produit sur une échelle de 1 à 2. Alors c’est juste le grogu que nous voyons ici la moitié de la taille comme dans la série.

En fait, il a le grogu pas via une imprimante 3D produit mais avec la main en argile, avec des jouets anciens, du tissu et du cuir comme des peintures acryliques. Son sabre laser, son arc et son dé sont particulièrement impressionnants Flèches Beskar, mais sa lance ou son blaster correspondent également au fameux look « Star Wars ». Et avez-vous remarqué le support pour « l’œuf », le jouet préféré des enfants ? Bien sûr, cela ne pouvait pas manquer non plus.

Qu’en pensez-vous Grogu le chasseur? Imagineriez-vous le petit coquin en Mandalorien ou avez-vous votre propre idée ? Si oui, faites-le nous savoir dans les commentaires et discutez avec nous !