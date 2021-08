Et si… de Marvel ? TV Trailer change les histoires dont vous vous souvenez d’une manière que vous n’oublierez jamais

Marvel et Disney ont été une machine non-stop en matière de protections uniques. Mais rien ne pourrait être aussi différent et excitant que la nouvelle série qui sortira sur Disney + le 11 août.Et si… de Marvel ? nous fait voyager dans un étrange multivers d’histoires avec des personnages familiers. Une nouvelle bande-annonce télévisée est arrivée et elle pose la question ultime aux fans de Marvel.

La série est basée sur l’idée de ce qui se passerait si les événements majeurs de la chronologie du MCU avaient des résultats et des résultats différents. Il est également basé sur la série de bandes dessinées du même nom. Le spectacle fait entrer Jeffrey Wright qui joue le rôle de Watcher. Il est le narrateur à travers la série animée, ce qui lui donne une zone floue ressentir. Si vous n’êtes pas familier avec l’Observateur ou les Observateurs, il s’agit d’une ancienne race d’êtres divins qui veillent sur le Multivers. Ils ne sont apparus que dans un seul film jusqu’à présent et c’était dans Les Gardiens de la Galaxie : Vol 2.

Dans l’émission, nous entendrons de nombreux acteurs de films MCU reprendre leurs rôles. Comme feu Chadwick Boseman et Josh Brolin. Après seulement deux épisodes présentés aux critiques, il reçoit de très bons éloges et une saison deux est déjà en développement.

Avec Loki mettant tout en mouvement et le multivers étant au centre de la prochaine phase de Marvel, Et qu’est-ce qui se passerait si..? entreprend un voyage qui devrait nous donner quelques indices sur ce que nous pouvons attendre des futurs films. Nous allons également apprendre de nouveaux détails concernant nos personnages et méchants préférés. La première saison se compose de neuf épisodes et sera publiée chaque semaine selon la formule de la plupart des émissions sur Disney +.

Comme la plupart des projets avec Marvel, les détails sont gardés assez serrés et secrets. Ce que nous faisons, c’est que l’un des scénarios qui a été conservé de ce spectacle animé est supposé être une partie principale du scénario pour Les Gardiens de la Galaxie : Vol 3.Et nous savons que Nick Fury a des développements majeurs dans son épisode qui a conduit aux événements de la bataille de New York. Nous avons également appris que bien que de nombreux acteurs soient les voix derrière les versions animées de leurs personnages, Dave Bautista n’a pas été invité à exprimer Drax. Peut-être parce qu’il ne représentera plus ce personnage après le prochain film ? Qui sait.

Étant donné qu’il s’agit de la première série animée de Disney et de Marvels ensemble, beaucoup de choses en dépendent car ce ne sera clairement pas la dernière. Des films d’animation ont été discutés et planifiés, alors attendez-vous à en voir plus. La nouvelle bande-annonce a l’air bien et pour ma part, j’attendais cette série. Apportez l’étrange et l’étrange parce que le 11 août, je me connecte. Si vous n’avez pas encore regardé la bande-annonce, faites-le maintenant. Vous ne le regretterez pas.

Qu’espérez-vous voir dans cette nouvelle série animée ? Des prédictions ? Comme toujours, nous vous tiendrons au courant des nouvelles et des détails, alors assurez-vous de suivre et de laisser des commentaires pour nous.

