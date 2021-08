Et si… de Marvel ? Showrunner a plaisanté sur le retour d’Edward Norton dans le rôle de Hulk

de Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? a le droit de créer le chaos sans avoir à répondre à qui que ce soit à l’avenir, et bien que cela leur ait permis de faire des choses carrément bizarres, cela aurait pu vraiment devenir étrange si le rédacteur en chef AC Bradley avait vécu quelque chose dont on a plaisanté pendant la fabrication du dernier épisode : Ramener Edward Norton en tant que L’incroyable Hulk. Le nouvel épisode pose la question « Et si… Le monde perdait ses héros les plus puissants ? » et contient les événements de « Fury’s Big Week », L’homme de fer 2, Thor et L’incroyable Hulk, ce qui signifie qu’ils doivent revenir au film qui est très rarement référencé dans le grand schéma du MCU.

Dans l’épisode, Mark Ruffalo a la chance de jouer Bruce Banner dans le scénario pour lequel il n’était pas là dans le film d’action en direct, mais le Et qu’est-ce qui se passerait si…? l’épisode a sa propre question et si car il y avait une idée de très courte durée d’avoir Edouard Norton revenez pour jouer à nouveau le personnage, mais il semble que Ruffalo était déjà à bord à ce moment-là, alors blague ou non, la possibilité n’a jamais pris son envol.

« Ce n’était pas une grande différence pour moi, j’aime tous les films Marvel », a déclaré le scénariste en chef AC Bradley à Discussing Film à propos du deuxième film du MCU. « J’ai vu L’incroyable Hulk probablement trois ou quatre fois. J’adore la séquence de poursuite de bouteilles au début. Nous voulions nous assurer qu’avec les trois films, nous tirions des moments emblématiques que les gens reconnaîtraient. Donc pour L’incroyable Hulk, c’était la scène de combat de l’Université Culver. Nous voulions utiliser, si possible, le combat à Harlem. Mais celui de Culver se prête mieux à l’histoire, alors nous y sommes allés. J’ai plaisanté au début : « Si nous ne pouvons pas récupérer Ruffalo, allons-nous demander à Norton ? » Et on m’a dit que Mark Ruffalo avait déjà accepté de faire le show. C’est un être humain très adorable, et il était génial. Il est entré, s’est amusé et vous ne pouvez vraiment pas trouver un meilleur Hulk que Mark Ruffalo. »

Une autre chose que Bradley a révélée était que « Fury’s Big Week » était toujours quelque chose qui allait faire partie de la série, et le concept était celui que tout le monde voulait explorer dans le contexte de la série. Cependant, il semble que tandis que le MCU est connu pour avoir ses moments fréquents de plaisanteries comiques entre les personnages et les scènes qui invoquent le rire du public à chaque fois, l’épisode lancé était à l’origine « presque une farce française », qu’ils ont décidé était un peu trop éloigné, même pour un Et qu’est-ce qui se passerait si…? scénario.

Alors que Mark Ruffalo a peut-être maintenant techniquement joué à Banner dans tous les Ponton apparitions maintenant, ce n’est certainement pas la dernière que nous ayons vu de lui, car il reprendra à nouveau son rôle dans le Elle-Hulk série, qui devrait arriver sur Disney + l’année prochaine, et qui sait où il pourrait apparaître à l’avenir. Et qu’est-ce qui se passerait si…? les épisodes arrivent sur Disney+ chaque mercredi. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets : Et si ?, Hulk