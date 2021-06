Et si… de Marvel ? Révélera la réalité alternative de Thor en tant que fêtard

Il est bien connu que garder un œil sur les avant-premières de produits cinématographiques et télévisés peut révéler certaines choses qui ont été gardées pour la plupart secrètes à l’approche de toute nouvelle sortie. Grâce à certains vêtements, on sait depuis un certain temps que Et si… de Marvel ? la série verra l’apparition de Party Thor, mais il semble maintenant que certains détails de l’intrigue de son implication dans la série aient commencé à faire surface. Le dieu du tonnerre de Chris Hemsworth n’a été présenté dans aucun des teasers jusqu’à présent, mais selon un nouveau rapport de The Illuminerd, il obtiendra sa propre histoire dans la série Disney +. Spoilers potentiels à venir.

Le dernier rapport suggère que Thor Et qu’est-ce qui se passerait si…? l’histoire nous ramènera aux événements du premier film solo du dieu du tonnerre. L’histoire est principalement centrée sur Thor être banni sur Terre par Odin – joué avec le flair habituel par Sir Anthony Hopkins – pour être indigne de brandir son bien-aimé Mjolnir. De toute évidence, au moment où les crédits se sont déroulés, le pouvoir de Thor a été restauré et, plein à craquer de dignité et d’éclairage, il a vaincu le méchant – son frère Loki – et tout allait bien. Mais et si (et vous voyez d’où vient le titre de la série) il ne retrouvait pas sa valeur ? Eh bien, c’est ce que découvrira son aventure animée.

Nouveau merchandising pour le « QUOI SI… ? » séries ???? (passant par @OcioStock) pic.twitter.com/V5Df24EKfZ – cosmique (@cosmic_marvel) 12 avril 2021

Si l’on en croit les informations divulguées, le fils d’Odin abandonnera sa quête de rédemption et vivra plutôt à Midgard et deviendra un fêtard baveux dans une version alternative du MCU. La tournure des événements conduira Thor à se lancer dans un virage si énorme qu’il pourrait « potentiellement provoquer la fin du monde tel que nous le connaissons ». Eh bien, n’avons-nous pas tous? Dans une série qui promet de transformer les événements Marvel bien connus et gravés dans la pierre en une toute nouvelle chronologie, la fin de la frénésie cataclysmique de Party Thor est à deviner, et je suis sûr qu’il existe des théories parmi les fans.

L’alternative Thor n’est pas le seul personnage nouvellement créé que nous verrons dans la série, avec de nombreux acteurs majeurs en ligne pour le Et qu’est-ce qui se passerait si…? traitement. Lors d’une discussion avec Discussing Film il y a quelque temps, le réalisateur de la série AC Bradley a expliqué comment le concept avait été présenté par le président de Marvel Studios, Kevin Feige.

« Kevin a dit que nous explorerons chaque film d’une nouvelle manière, mais tous les épisodes ne concernent pas un film si cela a du sens », a-t-il déclaré. « Sur la bobine [shown at D23 Expo], il y a cette image d’un Star-Lord T’Challa parce que nous voulions voir et si les mondes de Panthère noire et le gardiens de la Galaxie entré en collision ? Cela prenait deux univers, deux ou trois films, en les déformant de nouvelles manières. »

Une date de sortie n’a toujours pas été fixée pour l’arrivée de Et si…? sur Disney +, mais cela ne peut pas être trop loin maintenant. Avec Lokil’arrivée sur la plate-forme de streaming cette semaine, et compte tenu du calendrier de sortie cohérent de Marvel, il serait juste de supposer que Et qu’est-ce qui se passerait si…? tombera au début de l’automne. Quelles sont vos attentes pour la série ? Continuera-t-il la domination affichée par WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver? En tant que l’une des émissions les plus médiatisées à sortir cette année, il est sûr de dire qu’un autre succès est à peu près garanti. Cette nouvelle arrive de theilluminerdi.com.

Sujets : Disney Plus, Streaming