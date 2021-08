Et si… de Marvel ? Les épisodes pourraient devenir des retombées de films d’action en direct

L’un des projets les plus uniques réalisés par Marvel Studios est la prochaine série animée Disney + Et si… de Marvel ?. où chaque épisode prendra des personnages Marvel bien-aimés et les mettra dans des situations étranges et nouvelles. Par exemple, le premier épisode posera la question « et si Peggy Carter prenait le sérum de super-héros ? » Le deuxième épisode comportera une prémisse intéressante avec T’challa en tant que Star-Lord.

Aussi excitantes que soient certaines de ces histoires, un inconvénient est le temps limité que les fans pourront passer avec chacun de ces univers, car chaque épisode ne durera qu’une trentaine de minutes. Avec des rapports récents suggérant que Et qu’est-ce qui se passerait si... épisodes auront des effets directs sur le multivers, cependant, il semble que Et qu’est-ce qui se passerait si... les fans ont beaucoup plus à attendre. Et récemment, un Et qu’est-ce qui se passerait si…? producteur a même suggéré que des retombées en direct sont sur la table. Source – « Et si… ? » les épisodes pourraient se développer en retombées MCU en direct [Exclusive] (inverse.com)

Dans une interview avec Inverse, le producteur exécutif Brad Winderbaum a suggéré que Et qu’est-ce qui se passerait si…? les personnages pourraient potentiellement recevoir leurs propres retombées en direct. Bien que cette idée puisse sembler absurde à première vue, elle pourrait avoir beaucoup de sens pour la continuité du MCU. Brad avait ceci à dire sur la possibilité,

« Nous voulions que chaque histoire puisse être ouverte et fermée dans cette période d’une demi-heure, mais il est difficile de ne pas imaginer plus de chapitres avec certains de ces personnages. J’espère qu’un jour nous pourrons voir plus d’aventures dans certains de ces Tout ce que vous avez à faire pour prouver cela est de regarder en arrière combien d’histoires de la Et qu’est-ce qui se passerait si…? les bandes dessinées se sont retrouvées dans la continuité principale de l’univers de la bande dessinée. Ma prédiction est qu’une chose similaire pourrait également se produire du côté cinématographique. »

Bien qu’il ne s’agisse en aucun cas d’un aveu Et qu’est-ce qui se passerait si…? les retombées sont en cours de développement, Brad insinue fortement que Marvel Studios a déjà mis en place des plans. Il y a en effet eu des rumeurs selon lesquelles le capitaine Carter (qui sera présenté dans le premier Et qu’est-ce qui se passerait si…? épisode) apparaîtra en direct dans le prochain Docteur Strange dans le multivers de la folie. Si cela s’avère vrai, les fans peuvent s’attendre à beaucoup plus Et qu’est-ce qui se passerait si…? manigances ayant un effet sur le multivers. Bien que certains personnages et scénarios puissent être difficiles ou impossibles à introduire dans la chronologie principale (Star-Lord de Chadwick Boseman ou Zombie Avengers par exemple), les limites sont pratiquement infinies.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? sera le dernier opus de Disney+ pour Marvel Studios après l’énorme succès de WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, et Loki. Ce sera le premier projet d’animation pour le studio – et les rapports suggèrent que ce sera loin d’être le dernier. Chaque épisode posera une question sauvage différente et explorera un tout nouvel univers avec des personnages bien-aimés. Bien que la plupart des acteurs du MCU reprennent leurs rôles par la voix, certains comme Robert Downey Jr., Chris Evans et Scarlett Johansson n’exprimeront pas leurs personnages bien-aimés pour des raisons inconnues. Et qu’est-ce qui se passerait si…? sortira son premier épisode sur Disney + le 11 août 2021. Il sortira les épisodes suivants chaque semaine le mercredi. Cette nouvelle provient d’Inverse.com.

