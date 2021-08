Et si… de Marvel ? L’épisode de Spider-Man a été annulé pour être «trop sombre»

Il existe une croyance erronée selon laquelle l’animation signifie un produit final adapté aux enfants, mais comme de nombreuses séries d’animation récentes telles que Point singulier de Godzilla, La blague meurtrière et d’autres l’ont montré, parfois les choses peuvent devenir très sombres très rapidement. Il ressemble à celui de Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? la série risquait presque de briser les limites bien-aimées de Disney PG-13 avec un objectif Homme araignée idée d’épisode qui a dû être abandonnée. L’épisode a donné vie à l’arc comique qui a en fait vu Peter Parker devenir une araignée dans quelque chose qui rappelle La mouche.

« Il y a eu quelques épisodes qui étaient juste un peu trop sombres », Et qu’est-ce qui se passerait si…? l’écrivain AC Bradley a dit Le podcast post-crédit. « Il y avait un original Et si…? [comic] courir je crois où Homme araignée se transforme en une véritable araignée, et c’était juste trop sombre et trop horrible pour leur PG-13. »

Malgré la limitation relativement faible, Bradley a poursuivi en soulignant que créer le spectacle était presque comme être un enfant étant donné « les clés du magasin de jouets ». Il n’y avait rien d’autre que des choses qui avaient déjà été faites dans d’autres projets et celles qui étaient actuellement en production faisant partie de la prochaine liste d’émissions et de films Marvel.

« Mais c’était génial ! Vous l’avez dit vous-même, on nous a essentiellement donné les clés du magasin de jouets », a ajouté l’écrivain. « ‘Allez vous amuser et assurez-vous que tout était différent. Ne nous en donnez pas dix pareilles, donnez-nous dix des histoires les plus différentes que vous puissiez imaginer.’ J’espère que Bryan et moi y sommes parvenus. »

S’adressant précédemment à IGN, Bradley a révélé que l’un des Et qu’est-ce qui se passerait si…? idées qui devaient être laissées de côté en était une mettant en vedette le Gardiens de la Galaxie, ce qui n’a pas pu être fait car il s’est avéré être presque exactement le même que l’intrigue de Les Gardiens de la Galaxie Vol 3.

« J’ai marché [executive producer] Brad Winderbaum à travers tout mon travail acharné, seulement pour découvrir que j’ai accidentellement lancé la moitié arrière de [Guardians of the Galaxy vol. 3] », a révélé Bradley. » Alors je reste à l’écart de M. James Gunn et de son génie et de son travail, et je suis rentré chez moi après ce jour et j’ai ouvert une bière et je me suis dit : ‘Eh bien, ça va être un film incroyable, mais maintenant Je dois retourner à la planche à dessin,' »

Il ne reste que deux jours avant le premier épisode de Et qu’est-ce qui se passerait si…? frappe Disney + et d’après ce que nous savons, il y a beaucoup d’histoires folles à raconter à travers le premier ajout animé au MCU. Avec des histoires mettant en vedette le capitaine Carter, Zombie Hunter Spider-Man, Party Thor et la dernière fois que le regretté Chadwick Boseman jouera T’Challa, il y a beaucoup à faire pour la nouvelle série et comme pour toutes les séries Marvel, il y a tellement plus encore à révéler. Que le public l’accepte aussi facilement que les gens comme WandaVision et Loki est quelque chose que nous devrons attendre un peu pour le savoir une fois que les cotes d’écoute de la série seront connues. Cette nouvelle vient de ComicBook.com.

Sujets : Et si ?, Spider-man