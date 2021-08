Et si… de Marvel ? La série s’est vu refuser un camée de Luke Skywalker

Avec Et si… de Marvel ? série maintenant sur Disney +, nous en savons un peu plus sur la première série animée MCU que de nombreuses autres émissions telles que Loki et WandaVision avant leur libération. La série examinera un certain nombre de scénarios mettant en vedette des personnages bien connus et aimés du MCU placés dans des scénarios entièrement différents de ceux qui font partie de la chronologie principale du MCU. Avec littéralement tout ce qui était possible, il n’y avait pratiquement rien d’interdit pour la série … eh bien, sauf un caméo de Luke Skywalker apparemment.

AC Bradley a récemment parlé à The Direct et a révélé que bien que le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, soit ouvert à beaucoup de choses, il n’a pas tardé à fermer une suggestion d’un crossover Marvel / Star Wars dans la série, bien qu’il pense toujours c’est quelque chose qui devrait arriver à un moment donné dans le futur.

« J’étais assez connu pour essayer d’obtenir un Guerres des étoiles personnage impliqué », a déclaré Bradley. « Nous avons essayé à un moment donné, mais c’est un peu comme jouer avec le bac à sable qu’on vous a donné. Nous vous avons donné l’intégralité du MCU. Courez avec ça. Et, j’étais comme ‘D’accord. Mais quand même, Luke Skywalker serait un incroyable Avenger.' »

Grâce à l’animation de la nouvelle série, bon nombre des plus grands héros de Marvel tels qu’Iron Man et Captain America ont pu être joués par des personnes autres que celles qui les ont déjà représentés dans le MCU dans le passé, ce qui signifie que même lorsque les acteurs n’étaient pas plus disponible, cela ne signifiait pas qu’aucun des personnages n’était hors limites.

« L’une des premières décisions était que nous n’allions pas laisser la série être définie par les acteurs que nous pensions pouvoir obtenir », a déclaré le producteur de Marvel Studios, Brad Winderbaum, à ComicBook.com. « Une partie du plaisir de Et qu’est-ce qui se passerait si…? c’est être capable de raconter des histoires dans n’importe quel coin de l’univers que vous voulez et cela signifie que vous avez besoin de cette toile infinie, vous avez besoin de ce potentiel infini. De plus, j’avais peur qu’aucun acteur ne revienne. Le fait que nous en ayons eu autant que nous, 85% des acteurs sont revenus ou quelque chose comme ça. C’est incroyable et c’est un véritable honneur et privilège de travailler avec eux tous. »

Alors que certains acteurs tels que Robert Downey Jr, Brie Larson et d’autres n’étaient pas disponibles pour exprimer leurs personnages dans la série, What If…? de manière poignante, la dernière apparition de feu Chadwick Boseman dans le rôle de T’Challa, qu’il a enregistrée avant sa mort. De nombreux autres acteurs de la longue liste de personnages de Marvel qui sont apparus quelque part dans le MCU à ce jour reprendront leurs rôles modifiés dans la série, qui a récemment été répandu pour être potentiellement le point de départ d’au moins certaines séries d’action en direct dans le très futur occupé et apparemment sans fin de l’univers cinématographique Marvel.

Sujets : Et si ?, Luke Skywalker, Star Wars