Et si… de Marvel ? Est-ce que Gamora traque Tony Stark

Quelques détails supplémentaires auraient été révélés concernant l’un des épisodes de la prochaine série animée Disney +, Et si… de Marvel ?, et cela ressemble certainement à une chose à surveiller. L’épisode en question portera sur gardiens de la Galaxie membre, Gamora, qui, appliquant toujours ses manières de maître assassin, est chargée d’éliminer l’un des héros les plus aimés du MCU: Tony Stark.

Des rapports ont déclaré que dans l’épisode, les « compétences de Gamora seront mises à l’épreuve contre une nouvelle cible inhabituelle sous la forme de Tony Stark ». Elle porterait une tenue similaire à celle qu’elle portait dans les deux gardiens de la Galaxie et Avengers : Fin de partie, avec ses compétences guerrières et ses armes, seulement cette fois, elle traquera sans aucun doute Tony Stark à la demande de son père, Thanos.

Gamora est bien connu comme l’un des guerriers les plus redoutés de la galaxie, Stark va en avoir plein les bras. Fait intéressant, Gamora et Tony Stark n’ont jamais réellement interagi à l’écran, ce qui en fait Et qu’est-ce qui se passerait si…? épisode un enfer d’une introduction pour ces agrafes MCU.

de Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? La série explorera des histoires alternatives qui se seraient produites si les moments majeurs de l’univers cinématographique Marvel s’étaient produits différemment. Les événements seront vus à travers les yeux du personnage principal Uatu, également connu sous le nom de The Watcher. Exprimé par Le Batman la star Jeffrey Wright, The Watcher est un membre d’une race extraterrestre capable d’observer le multivers, intervenant occasionnellement dans des événements en raison de son amour pour l’humanité.

Plusieurs détails des différentes histoires qui composeront la série d’anthologies ont depuis été révélés, l’une des histoires devant être centrée sur Peggy Carter, qui, dans cet univers alternatif est dotée des mêmes pouvoirs que Steve Rogers, devenant Captain Britain; « Et si Peggy Carter obtenait les pouvoirs du Super Soldier Serum et que Steve Rogers restait lui-même maigre, mais recevait une armure de type Iron Man conçue par le père de Tony Stark, Howard Stark? »

D’autres scénarios qui devraient être explorés sont l’arc populaire Marvel Zombies, qui voit certains des Vengeurs se battre avec des super-héros et des méchants zombifiés, y compris Captain America; Thor ne se trouvant jamais digne et devenant à la place un fêtard; Tony Stark se lance dans une Thor: aventure à la Ragnaork, et enfin Veuve noire se frayer un chemin à travers un monde post-apocalyptique en tant que l’un des seuls survivants d’un événement cataclysmique survenu à cause du méchant classique du MCU, Ultron.

La série présentera également une alternative Gardiens de la Galaxie. Nommée Gardiens du multivers, l’équipe sera composée de Captain Britain de Peggy Carter, Erik Killmonger de Black Panther, T’Challa en tant que nouveau Star-Lord, Gamora, Black Widow, Doctor Strange et Thor.

Mettant en vedette bon nombre des mêmes acteurs que le grand écran MCU, dont Hayley Atwell dans le rôle du capitaine Peggy Carter, Michael B. Jordan dans le rôle de Killmonger, Josh Brolin dans le rôle de Thanos, Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury, Chadwick Boseman ‘Challa, Karen Gillan dans Nebula, Tom Hiddleston dans Loki et Jeremy Renner dans Clint Barton, la première saison de Et si… ? est maintenant prévu pour la première en août 2021 et comprendra 10 épisodes. Il fera partie de la phase quatre du MCU. Une deuxième saison de 10 épisodes est déjà en développement. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Illuminerdi.

Sujets : Et si ?, Iron Man, Les Gardiens de la Galaxie