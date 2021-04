Et si c’était Marvel? L’affiche amène les gardiens du multivers à Disney +

Une nouvelle affiche pour Marvel et si …? présente une toute nouvelle équipe de super-héros, le Gardiens du multivers. La série racontera des histoires alternatives du MCU, avec le Gardiens du multivers une nouvelle équipe qui émerge dans ce monde changé.

Je viens de trouver ça au centre commercial … c’est intéressant! pic.twitter.com/MZHp8ZokGI – Anne parle de bandes dessinées! 🌸🏳️‍⚧️🌸 (@AnneComics) 11 avril 2021

Sur la base de cette image nouvellement publiée, le Gardiens du multivers sera composé de Peggy Carter, qui est maintenant devenue Captain Britain, Panthère noire Erik Killmonger, T’Challa en tant que nouveau Star-Lord, Gamora, Veuve noire, Docteur Strange, et quelle est vraisemblablement une version alternative de Thor. Ce pic à un autre Gardiens L’équipe devrait être passionnante pour les fans de Marvel et fournir une toute nouvelle gamme de potentiel de narration d’histoires et de jeu par équipe inter-équipes.

le Et qu’est-ce qui se passerait si…? La série explore ce qui se passerait si des moments majeurs de l’univers cinématographique Marvel s’étaient déroulés différemment. Les événements seront vus à travers les yeux du personnage principal Uatu, connu sous le nom de The Watcher, et seront exprimés par Le Batman star Jeffrey Wright. Pour ceux qui ne le savent pas, The Watcher est un membre d’une race extraterrestre qui est capable d’observer le multivers et intervient occasionnellement avec des événements qui s’y trouvent.

Le scénariste en chef de l’émission, AC Bradley, a décrit The Watcher « au-dessus de tout le reste » et a comparé le point de vue du personnage et sa perception de l’humanité comme « un gars regardant un rat glisser une part de pizza sur la plateforme. rat, vivant parmi les rats, ou faisant des choses avec des rats. Il dit simplement: « Mec, c’est remarquable. Regarde le petit gars partir! » C’est la relation de The Watcher avec l’humanité. «

L’une des histoires qui seront racontées dans Et qu’est-ce qui se passerait si…? est celle de Peggy Carter, qui, dans cet univers alternatif est imprégnée des mêmes pouvoirs que Steve Rogers, devenant Capitaine Bretagne; « Et si Peggy Carter obtenait les pouvoirs du Super Soldier Serum et que Steve Rogers restait son moi maigre, mais recevait une armure de type Iron Man conçue par le père de Tony Stark, Howard Stark? »

D’autres scénarios qui devraient être explorés sont le populaire Marvel Zombies arc, qui voit certains des Avengers se battre avec des super-héros et des méchants zombifiés, y compris Capitaine Amérique.

Nouveau merchandising pour le « WHAT IF …? » série 🚨 (passant par @OcioStock) pic.twitter.com/V5Df24EKfZ – cosmique (@cosmic_marvel) 12 avril 2021

Basé sur les images qui ont été publiées de la série, ainsi que cette image du Gardiens du multivers, nous pouvons également voir que dans cette version alternative du MCU, T’Challa deviendra Star-Lord au lieu de Peter Quill, et Erik Killmonger sera toujours en vie et combattra du même côté que les héros. La série présentera beaucoup de la même distribution que les entreprises sur grand écran, y compris Hayley Atwell dans le rôle du capitaine Peggy Carter, Michael B.Jordan dans le rôle de Killmonger, Josh Brolin dans le rôle de Thanos, Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Samuel L.Jackon dans le rôle de Nick Fury et Chadwick Boseman comme T’Challa.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? devrait faire ses débuts sur Disney + à la mi-2021 et se composera de 10 épisodes. Une deuxième saison suivra dans un proche avenir et comprendra également 10 épisodes. Cela nous vient grâce à Anne parle de bandes dessinées!.

Sujets: Disney Plus, Streaming