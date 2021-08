Et si…?﻿ La bande-annonce présente T’Challa dans le rôle de Star Lord

Après le succès de la première saison de Et qu’est-ce qui se passerait si…? mettant en vedette Hayley Atwell dans le rôle du capitaine Carter, il était clair que la série d’anthologies allait être quelque chose de spécial. Maintenant, le deuxième épisode a fait son chemin vers Disney +. Avant sa sortie, Marvel Studios a publié un teaser pour l’histoire.

Dans ce deuxième épisode de Et si… ?, la fin Chadwick Boseman reprend son rôle de T’Challa. Bien qu’il s’agisse du seul épisode de la saison entièrement centré sur T’Challa, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a indiqué que T’Challa apparaîtra dans un autre épisode de la première saison. Et si… ?marquera la dernière apparition de Chadwick Boseman en tant que T’Challa dans l’univers cinématographique Marvel, faisant Et si… ?un moment spécial pour les fans de Boseman ainsi que les fans de Panthère noire.

Dans l’épisode de Et si… ?, T’Challa est celui que Yondu Udontu prend de la terre plutôt que Peter Quill et il devient Star Lord à la tête des Gardiens de la Galaxie. Tout comme ils l’ont fait la semaine dernière avec le compte Twitter de Captain America, Marvel a changé le compte Twitter de @Guardians pour refléter T’Challa en tant que Star Lord du Et si… ?épisode.

Dans un tweet publié hier, Marvel pose la question qui est au cœur du deuxième épisode de Et si… ?: Et si… T’Challa devenait un Star-Lord ? Découvrez la réponse à la question dans le prochain épisode de Marvel Studios’ #Et qu’est-ce qui se passerait si…?, en streaming demain sur Disney Plus.

Nous voyons Yondu crier aux membres d’équipage d’avoir enlevé le mauvais enfant et leur rappeler comment ils étaient censés prendre quelqu’un du Missouri au lieu de Wakanda. Le teaser comprend ensuite de nouveaux regards sur l’épisode spatial. C’est un départ intéressant du leader réservé de Wakanda que nous avons vu dans Panthère noireet il sera intéressant de voir comment cette version de T’Challa interagit avec d’autres personnages MCU.

Kevin Feige a parlé à Variety sur le tapis rouge pour Shang Chi et la légende des dix anneauxsur la performance de Boseman dans cet épisode de Et si… ?: « Nous ne savions pas que ce serait sa dernière performance évidemment. Il est venu plusieurs fois, était tellement enthousiaste à ce sujet, était tellement excité à ce sujet… Il a lu l’épisode qui sera diffusé dans 24 heures et puis est venu en arrière et a dit ‘J’aime vraiment cette version de T’Challa.’ Et nous avons eu une conversation après cela avec Ryan à propos de « Comment pouvons-nous obtenir une partie de cette voix », aucune partie du scénario, mais juste une partie de cette voix dans Panthère 2. Maintenant, bien sûr, c’est remarquablement triste et doux-amer, mais je suis très heureux que nous l’ayons et je suis très heureux qu’il l’ait fait pour nous. Je suis ravi que les fans voient ça aussi. »

L’épisode de T’Challa en tant que Star Lord de Et si… ?créé sur Disney + le 18 août et est en streaming maintenant et il présente l’une des dernières performances de Chadwick Boseman.

Sujets : Et si ?