"Et qu’est-ce qui se passerait si …?": toutes les références du nouvel épisode

C’est mercredi et la nouvelle première de Et qu’est-ce qui se passerait si …? par la plateforme de streaming Disney+. Dans ce cas, le protagoniste de l’épisode de la série animée est le Docteur Stephen Strange. Comme nous l’avons vu dans les épisodes précédents de l’émission, Et qu’est-ce qui se passerait si …? propose des modifications aux événements connus de la Univers cinématographique Marvel. Les Docteur étrange Il subira l’accident de voiture qui l’a rendu incapable entre ses mains, mais cette fois les conséquences seront différentes : il va perdre l’amour de sa vie.







Christina Palmer mourir dans cet accident, Strange parcourra le monde à la recherche de réponses et découvrira les arts mystiques dans lesquels il se perfectionnera pour assumer le rôle du Sorcier Suprême après la mort de Ancestral. On peut voir un objet connu dans ces séquences : le Oeil d’Agamotto. Le méchant apparaît également Dormammu! En voyageant dans le passé, le héros découvre que la mort de sa petite amie est une moment absolu, quelque chose qui ne peut pas être changé.

Strange prendra la mauvaise décision pour sauver sa bien-aimée

De cette façon, Strange se rend au Bibliothèque Cogliostro d’acquérir les connaissances nécessaires pour modifier la tragédie. Là, il rencontre O-Bengh, qui avec beaucoup de sympathie des surnoms Étrange « Armani », à cause du costume que porte le médecin. Une référence à la marque de vêtements exclusive. Qu’apprend le sorcier ? Vous aurez besoin d’absorber de grandes quantités d’énergie pour briser un point absolu dans le temps. L’épisode ne le précise pas, mais O-Bengh est en fait Cogliostro.

Ensuite, Étrange invoquera des créatures mystiques pour leur enlever leur pouvoir et ainsi atteindre son objectif de rester en vie Christina Palmer. Parmi les êtres apparaissent les tentacules que l’on pouvait déjà voir dans un autre épisode de Et qu’est-ce qui se passerait si …?, plus précisément celui mettant en vedette le Capitaine Carter. Encore une fois, on se doute que c’est le méchant Chouma gorath, qui apparaîtrait dans le film Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Une surprise? Pour la première fois le Observateur Parlez à l’un des personnages de l’histoire. Étrange Il lui demande de modifier le destin de son univers, qui est condamné pour ses actions irresponsables et la rupture de l’instant absolu. Les Observateur Il lui dit que s’il pouvait le faire, il le ferait, mais qu’il n’a pas le pouvoir nécessaire et que ce n’est pas sa tâche.

