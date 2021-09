"Et qu’est-ce qui se passerait si …?": théories et références du cinquième épisode

Nous sommes mercredi et le nouvel épisode de la série à succès a déjà été diffusé. Disney+, Et qu’est-ce qui se passerait si …?. Le cinquième volet de la série qui réinvente le Univers cinématographique Marvel est un pari fort : Vengeurs sont convertis en des morts-vivants! La première référence de l’émission est de Guerre de l’infini, avec le retour de Bannière Bruce à la terre. Dans ce cas, le bon docteur a rencontré les membres du Commande noire prêt à attaquer New York jusqu’à ce qu’ils soient mordus par les zombies Tony Stark, Strange et Wong.







Comment la peste est-elle née ? Une autre référence, cette fois à Ant-Man 2. Dans le royaume quantique, Hank pym a été réuni avec Janet van Dyne, mais elle avait contracté un virus qui l’a transformée en zombie. Puis il a attaqué Hank et ensemble, ils ont déclenché la peste qui transformerait le monde entier en morts-vivants.

Les zombies sont arrivés dans le MCU !

Homme araignée fait une vidéo où il énumère de manière divertissante les différentes règles pour éviter d’être transformé en zombie, comme éviter la morsure dangereuse de ces êtres horribles. Laissez aussi quelques références de la culture pop: « New York est la maison des Mets, le Chrysler Building et la maison des femmes Sex and the City. »

Parmi les survivants se trouvent Bucky, Okoye, Happy Hogan, Sharon Carter, Spider-Man, Banner et l’inconnu Kurt. Alors qu’ils s’échappent, le gérant est Heureux, qui se met en colère parce qu’il doit refaire cette tâche. Alors, le général de la Dora Milaje lui dit : « Je pensais que tu étais un chauffeur Ubber ». Une référence de plus dans le cinquième épisode au monde d’aujourd’hui, cette fois à la célèbre application.

Le groupe découvre un signe d’une base du SHIELD et doit prendre un train jusqu’à l’emplacement. Puis le Casquette de zombie et attaques Sharon. Bucky éliminer Steve et récupère Le bouclier de Captain America. espoir van dyne a un produit coupé de la confrontation avec le zombie Sharon et Homme araignée lui dit que « dans tous les films de zombies, ce qui compte, c’est la foi. »

Arrivés à la base, ils trouvent Vision qui révèle une faiblesse des zombies : ils ne tolèrent pas les Pierre de l’esprit qui donne vie au super-héros synthétique. Ils font également deux découvertes : Scott Lang a été guéri, mais ce n’est qu’un « Tête ». ET Sorcière écarlate elle est vivante, mais c’est un zombie et Vision l’a aidé à survivre « le nourrir« . Il y a un parallèle avec WandaVision et comment Wanda a gardé une ville entière kidnappée par son amant.

La casquette de zombie. Photo : IMDb.



Lorsqu’ils s’échappent de la base, le chef de Scott Lang des cris « Wingardium leviosa! », une référence claire à l’un des sorts les plus populaires de Harry Potter. Vision se sacrifie et laisse le Pierre de l’esprit au groupe qui s’adresse Wakanda pour résoudre la peste zombie. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que le plus puissant des morts-vivants les attend là-bas : Thanos ! Nous ne savons pas quelle est la fin de cet univers, mais nous osons spéculer que tout le monde sera transformé en zombies.

