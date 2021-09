"Et qu’est-ce qui se passerait si …?": théories et détails de l’épisode 6

La sixième tranche de Et qu’est-ce qui se passerait si …?, pour Disney+, pose une question dont la réponse modifierait le centre même de la Univers cinématographique Marvel : Que ce passerait-il si Tony Stark a été sauvé de la Dix anneaux et ne construis jamais l’armure de Hombre de Hierro? Pour compliquer encore plus les choses, celui qui a sauvé le millionnaire est Killmonger, un méchant qui sait monter un complot et le prouvera dans l’épisode.







Lors de la conférence de presse post-sauvetage, ils demandent Tony qu’a-t-il appris en Afghanistan et il répond « ne jamais voyager dans un endroit où il n’y a pas de Four Seasons ». Ensuite, Christina Everhart suggère que Killmonger était au courant de l’attaque et le soldat répond par l’affirmative et confirme que Obadiah Stane il était derrière tout. Heureux, chauffeur et protecteur de Tony, Hits Stane.

Le complot de Killmonger

Ainsi, le sixième épisode de Et qu’est-ce qui se passerait si …? fait écho aux événements survenus dans le premier film de Hombre de Hierro et le place à Killmonger comme le nouveau grand allié de Tony Stark. Poivre méfiance et Rhodes, le grand ami de Tony, Soyez alerte. Ensemble, Tony et Killmonger Ils développeront un drone spécial, The Liberator, mais ils auront besoin de vibranium pour le compléter et Eric sait où se procurer le métal précieux.

C’est ici que Killmonger montre toute votre capacité à développer votre complot. En achetant du vibranium à Ulysse Klaw est chargé de tuer Panthère noire, ce qui semble faire dérailler l’opération, et aussi Rhodey. Tony découvrir les intentions d’Eric et subir le même sort que les autres personnages. Killmonger voyager à Wakanda avec un cadeau très spécial : le cadavre de Ulysse Klaw.

Le roi du Wakanda accueille son neveu à bras ouverts. Peut-être que la perte de son fils l’a rendu vulnérable, la vérité est que Shuri, avec son intelligence, se méfie Killmonger. Le général Ross ordonne une attaque massive sur Wakanda avec les drones Liberator. Killmonger leur permet de traverser les boucliers de la ville puis de les réactiver. Les Wakandans vaincre la force d’invasion.

Ainsi, le roi du Wakanda accorde Killmonger l’herbe spéciale qui en fait le nouveau Panthère noire. Un pas de plus dans le sens des intentions d’Eric, qui est convaincu de ses actes et continuera à se battre jusqu’au bout. T’Challa apparaît dans une vision du méchant et demande si tout cela « ça valait la peineTout n’est pas perdu : Shuri rend visite à Pepper Potts et confirme que Eric Killmonger est l’ennemi des deux…

Toujours pas abonné Disney+ pour accéder au contenu exclusif de merveille? S’abonner dans ce lien. Tu ne le penses pas!